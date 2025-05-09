Anticipez les risques liés à la végétation : surveillez, analysez et agissez de manière proactive pour améliorer la résilience opérationnelle
La protection des lignes, des centrales électriques et d’autres équipements publics contre la végétation non désirée est une question de sécurité : la chute de branches d’arborescence et les broussailles non entretenues à proximité des lignes électriques peuvent entraîner coupures de courant et incendies et constituer un risque d’incendie et des dangers accrus pour les personnes et les biens. Les inspections manuelles traditionnelles et les calendriers fixes sont inefficaces, réactifs et ne permettent pas de détecter les risques critiques.
IBM Maximo Vegetation Management convertit les données d’imagerie, les analyses et l’IA en informations exploitables, permettant aux entreprises d’identifier de manière proactive les zones à haut risque, ce qui les aide à hiérarchiser l’élagage des arbres, à réduire les risques et à optimiser l’utilisation des ressources.
Prévenez les pannes en identifiant les menaces liées à la végétation et en y remédiant rapidement.
Réduisez les inspections manuelles et les coûts de maintenance d’urgence en privilégiant les zones à haut risque.
Hiérarchisez vos actifs en utilisant des indicateurs clés de performance (KPI) qui suivent l’état de la végétation et définissent les priorités.
Obtenez des informations sur les données et suivez les ordres de travail et leur exécution via un produit unifié.
IBM Maximo Vegetation Management permet aux services publics d’identifier de manière proactive les zones à haut risque et les arbres dangereux situés à proximité d’actifs critiques. En combinant des images satellite et LiDAR avec une évaluation des risques alimentée par l’IA, la solution identifie la végétation qui représente la plus grande menace pour les lignes de transport et de distribution. Cela aide les responsables de la maintenance et des opérations à concentrer les ressources là où elles sont le plus nécessaires, réduisant ainsi les risques de panne, améliorant la sécurité et protégeant la fiabilité du réseau.
Grâce à IBM Maximo Vegetation Management, les assureurs peuvent exploiter les images satellite et LiDAR combinées à une évaluation des risques alimentée par l’IA pour obtenir des informations précises et actualisées sur les risques liés à la végétation dans de vastes portefeuilles. Cela permet aux souscripteurs d’évaluer les risques avec plus de précision, de fixer les prix des polices en toute confiance et de signaler les propriétés à haut risque afin de prendre des mesures préventives. En cas de sinistre, les assureurs peuvent également s’appuyer sur les données historiques relatives à la végétation pour valider les conditions avant l’incident, ce qui accélère le processus de traitement des sinistres et réduit la fraude. Cela se traduit par une réduction des pertes, une amélioration de la confiance des clients et de meilleurs résultats financiers.
Pour les entreprises de transport, une végétation non gérée peut bloquer les signaux, endommager les infrastructures et créer des risques pour la sécurité le long des voies ferrées, des autoroutes et des aéroports. IBM Maximo Vegetation Management permet de surveiller la croissance de la végétation sur de vastes corridors, en utilisant des images satellite et LiDAR combinées à une évaluation des risques basée sur l’IA pour identifier les zones qui présentent le plus grand risque. En hiérarchisant les travaux d’élagage et en intégrant les ordres de travail pour une réponse plus rapide, les opérateurs de transport peuvent réduire les retards, améliorer la sécurité des passagers et des marchandises et prolonger la durée de vie des infrastructures critiques.
Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un expert IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo.