Gestion de la végétation avec IBM Maximo Application Suite

Anticipez les risques liés à la végétation : surveillez, analysez et agissez de manière proactive pour améliorer la résilience opérationnelle

Illustration des activités d’IBM Maximo Vegetation Management étape par étape

Transformer le risque en résilience

La protection des lignes, des centrales électriques et d’autres équipements publics contre la végétation non désirée est une question de sécurité : la chute de branches d’arborescence et les broussailles non entretenues à proximité des lignes électriques peuvent entraîner coupures de courant et incendies et constituer un risque d’incendie et des dangers accrus pour les personnes et les biens. Les inspections manuelles traditionnelles et les calendriers fixes sont inefficaces, réactifs et ne permettent pas de détecter les risques critiques. 

IBM Maximo Vegetation Management convertit les données d’imagerie, les analyses et l’IA en informations exploitables, permettant aux entreprises d’identifier de manière proactive les zones à haut risque, ce qui les aide à hiérarchiser l’élagage des arbres, à réduire les risques et à optimiser l’utilisation des ressources.
Réduction du risque de panne

Prévenez les pannes en identifiant les menaces liées à la végétation et en y remédiant rapidement.
Rentabilité économique accrue

Réduisez les inspections manuelles et les coûts de maintenance d’urgence en privilégiant les zones à haut risque.
Hiérarchisation basée sur les risques

Hiérarchisez vos actifs en utilisant des indicateurs clés de performance (KPI) qui suivent l’état de la végétation et définissent les priorités.
Maintenance optimisée

Obtenez des informations sur les données et suivez les ordres de travail et leur exécution via un produit unifié.

Principales fonctionnalités

Capture d’écran des actifs IBM Maximo Vegetation Management
Obtenez des informations grâce à la surveillance de la végétation à distance

IBM Maximo Vegetation Management aide les responsables et les parties prenantes à mieux comprendre l’état en cours de la végétation sur un territoire grâce à la gestion de la végétation à distance.

Comprendre la hauteur moyenne et la hauteur maximale des arbres est essentiel pour identifier les arbres susceptibles de constituer une menace pour les services publics, mais aussi pour résumer l’empiètement de la végétation dans des zones tampons définies autour des actifs. L’outil s’adapte automatiquement, évaluant la croissance de la végétation sur des centaines de kilomètres de lignes électriques et permettant de hiérarchiser l’élagage et l’enlèvement des arbres par couloirs, segments et zones de travail.
Capture d’écran des actifs IBM Maximo Vegetation Management
Personnalisez les KPI et la notation

IBM Maximo Vegetation Management exploite l’imagerie satellite et les données LiDAR pour évaluer l’étendue de la végétation à l’aide d’indicateurs clés et de KPI, tels que la distance par rapport aux conducteurs électriques ou l’empiètement sur les zones tampons. La solution attribue des scores de risque afin de contribuer à identifier et à hiérarchiser les efforts de débroussaillage. En associant ces informations à d’autres couches de données, les utilisateurs peuvent élaborer un plan de gestion intégré de la végétation, comprenant des tableaux de bord personnalisés, des alertes, des indicateurs de décision et des options d’exportation de données flexibles.
Capture d’écran des actifs IBM Maximo Vegetation Management
Évaluez les espèces végétales et les risques

L’outil fournit des informations sur les espèces d’arbres, notamment l’identification des arbres dangereux qui présentent un risque de chute ; de plus, il prédit les zones où l’élagage peut contribuer à protéger les lignes de transport d’électricité et d’autres actifs. Grâce à des tableaux de bord et des alertes personnalisables, les responsables de la gestion de la végétation peuvent optimiser les cycles de maintenance préventive, renforcer les stratégies de gestion proactive des actifs, réagir rapidement et réduire la dépendance à des inspections manuelles coûteuses.
Capture d’écran du suivi des ordres de travail IBM Maximo Vegetation Management
Gestion des bons d’intervention

IBM Maximo Vegetation Management dispose d’un outil intégré de gestion unifiée des ordres de travail qui permet de transformer les informations en actions dans un produit unifié qui suit l’exécution, la mise en conformité et les performances des sous-traitants, le tout en un seul endroit.
Capture d’écran des actifs IBM Maximo Vegetation Management
Cas d’utilisation
Énergie et services publics

IBM Maximo Vegetation Management permet aux services publics d’identifier de manière proactive les zones à haut risque et les arbres dangereux situés à proximité d’actifs critiques. En combinant des images satellite et LiDAR avec une évaluation des risques alimentée par l’IA, la solution identifie la végétation qui représente la plus grande menace pour les lignes de transport et de distribution. Cela aide les responsables de la maintenance et des opérations à concentrer les ressources là où elles sont le plus nécessaires, réduisant ainsi les risques de panne, améliorant la sécurité et protégeant la fiabilité du réseau.

 Voir la vidéo pour en savoir plus
Assurance

Grâce à IBM Maximo Vegetation Management, les assureurs peuvent exploiter les images satellite et LiDAR combinées à une évaluation des risques alimentée par l’IA pour obtenir des informations précises et actualisées sur les risques liés à la végétation dans de vastes portefeuilles. Cela permet aux souscripteurs d’évaluer les risques avec plus de précision, de fixer les prix des polices en toute confiance et de signaler les propriétés à haut risque afin de prendre des mesures préventives. En cas de sinistre, les assureurs peuvent également s’appuyer sur les données historiques relatives à la végétation pour valider les conditions avant l’incident, ce qui accélère le processus de traitement des sinistres et réduit la fraude. Cela se traduit par une réduction des pertes, une amélioration de la confiance des clients et de meilleurs résultats financiers.
Transports

Pour les entreprises de transport, une végétation non gérée peut bloquer les signaux, endommager les infrastructures et créer des risques pour la sécurité le long des voies ferrées, des autoroutes et des aéroports. IBM Maximo Vegetation Management permet de surveiller la croissance de la végétation sur de vastes corridors, en utilisant des images satellite et LiDAR combinées à une évaluation des risques basée sur l’IA pour identifier les zones qui présentent le plus grand risque. En hiérarchisant les travaux d’élagage et en intégrant les ordres de travail pour une réponse plus rapide, les opérateurs de transport peuvent réduire les retards, améliorer la sécurité des passagers et des marchandises et prolonger la durée de vie des infrastructures critiques.
Passez à l’étape suivante

Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un expert IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo. 

