La protection des lignes, des centrales électriques et d’autres équipements publics contre la végétation non désirée est une question de sécurité : la chute de branches d’arborescence et les broussailles non entretenues à proximité des lignes électriques peuvent entraîner coupures de courant et incendies et constituer un risque d’incendie et des dangers accrus pour les personnes et les biens. Les inspections manuelles traditionnelles et les calendriers fixes sont inefficaces, réactifs et ne permettent pas de détecter les risques critiques.

IBM Maximo Vegetation Management convertit les données d’imagerie, les analyses et l’IA en informations exploitables, permettant aux entreprises d’identifier de manière proactive les zones à haut risque, ce qui les aide à hiérarchiser l’élagage des arbres, à réduire les risques et à optimiser l’utilisation des ressources.