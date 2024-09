Dans Maximo Manage et Maximo Health, vous pouvez créer des enregistrements, tels que des bons de fabrication et des enregistrements d’actifs. Notez toutefois que vous ne pourrez pas importer ni utiliser vos propres données d’actifs pour ces tâches. Des données d’échantillon sont fournies pour les principales fonctionnalités et expériences du produit.

Dans Maximo Visual Inspection, vous pouvez importer vos propres images dans un ensemble de données ou utiliser celles que nous vous fournissons. Bien que vous ne puissiez pas importer votre propre modèle entraîné ni entraîner un modèle pendant l’essai, nous fournissons un modèle entraîné et des images pour en tester la précision.