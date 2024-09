Utilisez un logiciel qui vous aide à respecter les normes de sécurité, et qui est autorisé par le programme FedRAMP et la loi FISMA. Sean Fromm Cofondateur et vice-président G2SF Inc. Nous avons testé deux produits dans le cadre d'une procédure de sélection. C'est MaaS360 qui s'est révélé le plus agréable à utiliser. Par exemple, MaaS360 offre une fonctionnalité appréciable : un intranet sur sa plateforme mobile. Ashil Alemyar Chef de projet informatique Delfland Waterboard Désormais, avec MaaS360, quand on récupère une tablette, on peut réinitialiser les paramètres d'usine pour effacer les données de l'emprunteur sans perdre l'image préchargée. Jason Tutin Responsable du développement numérique et de l’apprentissage Service de la bibliothèque de Leeds