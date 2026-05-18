Protégez votre entreprise sans modernisation ni migration perturbatrices
Protégez l’activité Java de votre entreprise
De nombreuses applications Java™ 8 essentielles fonctionnent encore sur des cadres des exigences non pris en charge (Spring Boot 3.2 et Apache Struts 1.3, par exemple), ce qui augmente les risques de sécurité. Pourtant, les migrations sont coûteuses et perturbatrices. IBM Library Support for Spring, Struts et Hibernate offre une sécurité, une conformité et une stabilité dédiée aux entreprises sans réécriture, afin que vous puissiez continuer à faire fonctionner les applications, à faire en sorte que vos équipes restent concentrées et à protéger l’activité. Ces modules prennent en charge les charges de travail Java 8 sur WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP et autres exécutions Java d’entreprise.
Assistance de sécurité pour les principales bibliothèques Java
Spring Boot
Sécurisez les applications Spring Boot 2.7.x, 3.2.x, et 3.3.x grâce à des mises à jour de sécurité régulières.
Cadre des exigences Spring
Maintenez vos investissements dans le cadre des exigences Spring 5.3.x et 6.1.x sans perturbation opérationnelle.
Apache Struts
Protégez des décennies d’investissement dans Struts grâce à une prise en charge complète des versions 1.1, 1.5 et 2.5. Éliminez les vulnérabilités critiques tout en planifiant votre feuille de route de modernisation.
Hibernate ORM est depuis longtemps un cadre des exigences fondamental pour la persistance de Java et l’ORM en entreprise. Cependant, de nombreux déploiements reposent encore sur des versions qui ne bénéficient plus d’une maintenance communautaire active, augmentant ainsi l’exposition aux vulnérabilités de sécurité. La prise en charge de IBM Library Support for Hibernate comble cette lacune en fournissant des mises à jour de sécurité continues et une résolution des vulnérabilités CVE critiques, permettant aux entreprises de maintenir et de sécuriser leurs applications basées sur Hibernate tout en continuant à exécuter leurs environnements existants sans interruption. Les versions prises en charge comprennent la 5.6.x et la 6.4.x.
Utilisez des remplacements directs pour les cadres Spring et Struts existants, conçus pour que le code ne soit pas modifié. Cela préserve la logique d’application, votre processus de création existant et réduit l’effort de modernisation.
Garantissez le respect de la conformité et la longévité des applications Java existantes grâce à des mises à jour basées sur la sécurité des bibliothèques open source et des cadres existants.
Préservez la vitalité des applications dans l’ensemble de votre parc grâce à un investissement minimal, soutenu par des mises à jour ciblées qui garantissent la sécurité à long terme lors de la modernisation de vos applications.
Open source pour les charges de travail modernes
Exposez Python/Go/Node.js sur IBM Z pour étendre ou remanier les applications mainframe existantes, réduisant ainsi les risques et les coûts tout en ajoutant des canaux numériques.
Créez des API REST/GraphQL grâce à des bibliothèques open source pour fournir des données bancaires en temps réel aux applications mobiles et analytiques.
Utilisez des scripts Python et l’intégration de Zowe pour les pipelines CI/CD qui couvrent les environnements hybrides-cloud et mainframe.
Déployez des modèles basés sur ONNX sur IBM Z, en conservant les données sensibles sur site tout en tirant parti d’analyses modernes.
Exécutez des bibliothèques open source sous forme de conteneurs sur Red Hat OpenShift sur IBM Z pour un développement indépendant des langages.
Partagez les services entre z/OS, Linux on Z et les instances de cloud public via des bibliothèques communes.
Autorisez les modules complémentaires tiers créés grâce à des piles open-source familières à se connecter aux services IBM Z.
Réduisez la courbe d'apprentissage des nouveaux développeurs en prenant en charge les langages qu'ils connaissent déjà.