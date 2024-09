En plus des données de performance et de santé, le système de surveillance de Kubernetes d’Instana collecte également des données de configuration relatives à Kubernetes, aux pods et aux conteneurs, ce qui permet à Instana de les analyser et de les corréler avec les changements et les informations de performance des applications et des services.

Toutes les informations de performance et de configuration Kubernetes sont résumées dans un tableau de bord d’observabilité et de surveillance unique. Toutes les informations pertinentes sont affichées au même endroit, ce qui facilite la résolution des problèmes et l’optimisation des performances.

Le contrôle des performances OpenShift s’articule autour des indicateurs relatifs aux services et de leurs interactions avec d’autres services ou magasins de données. Instana identifie et collecte automatiquement les indicateurs de service pertinents.