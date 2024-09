Instana AutoTrace facilite le traçage réparti en mettant automatiquement en place des détecteurs propres à chaque technologie dans les applications en cours d’exécution.

Ces détecteurs collectent des informations sur les performances et l’état de santé de vos services, et rassemblent des données de relation pour chaque requête, telles que les dépendances de service. La collecte des données et l’analyse des applications et de l’infrastructure par Instana AutoTrace est entièrement automatisée. La surveillance est instantanée et ne nécessite aucune configuration manuelle des ICP ou des règles d’alertes.

Les traces réparties générées par Instana AutoTrace fournissent à l’utilisateur un moyen rapide et facile de comprendre le flux d’une requête à travers de nombreux systèmes et de résoudre tout incident de service. Des informations détaillées sur les dépendances de service, les traces de pile par service et le timing des requêtes de chaque service sont regroupées au sein du dashboard flexible d’analyse des traces (« Analyze Trace ») d’Instana, sans la moindre intervention manuelle.