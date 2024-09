Élément de plus en plus important de l'architecture des applications cloud natives, .Net Core (lien externe à ibm.com) succède à .Net Framework de Microsoft. Paru pour la première fois en 2016, le framework .Net Core est à la fois open source et multiplateforme (fonctionnant sous Windows, Linux et MacOS). Le contrôle et le traçage de .Net Core Monitoring nécessitent tous deux une détection des instances .Net Core, une visibilité au niveau du code dans les langages d'exécution C# et F# et la capacité de contrôler les performances et de tracer automatiquement les requêtes réparties. Instana a annoncé la prise en charge de la gestion des performances de .Net Core lors de Microsoft Ignite en 2018.

À l'instar du code d'application .Net classique, les applications C# et F# exécutées sur .Net Core sont constituées de langages de compilation interprétés (ce qui signifie qu'elles fonctionnent en tant que bytecode), mais elles s'exécutent dans une CLR (Common Language Runtime) au lieu d'une machine virtuelle Java. Comme l'on peut s'y attendre de la part de Microsoft, le développement peut se faire en étroite intégration avec Visual Studio. En mai 2020, Microsoft a annoncé que la prochaine version de .Net Core (alors en v3) s'appellerait .Net 5 (sans le terme « Core »), regroupant ainsi les deux frameworks en un seul produit.