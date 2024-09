Comme la version de Kubernetes à code source ouvert (K8s), les services Kubernetes commerciaux comme CoreOS Tectonic sont difficiles à surveiller, surtout lorsque vous essayez de comprendre comment les performances des applications sont connectées au système Kubernetes. CoreOS Tectonic est un cluster Kubernetes hébergé, qui est livré comme qu'infrastructure en tant que service (IaaS) et fourni par CoreOS (acquis par Red Hat début 2018). CoreOS Tectonic Monitoring d'Instana, qui fait partie de nos solutions plus larges d'APM et de surveillance de l'infrastructure d'application, offre une visibilité complète sur Tectonic, le moteur Kubernetes, les conteneurs, les plateformes d'infrastructure d'application exécutées dans les conteneurs et les applications qui s'exécutent sur l'ensemble du système.

La surveillance automatisée de Kubernetes d'Instana aide les équipes opérationnelles, de DevOps et d'ingénierie à optimiser les performances des applications et à mieux automatiser les flux de travaux de gestion des performances en allant au-delà des simples indicateurs pour fournir des fonctionnalités de surveillance avancées :

Reconnaissance des nœuds Kubernetes et des services déployés

Instrumentation automatique du code des services déployés (le cas échéant)

Visualisation des cartes de dépendance des services

Suivi de 100 % des demandes sur tous les systèmes et services

Contrôle de la santé des applications et des services

La surveillance complète de l’infrastructure CoreOS Tectonic nécessite une visibilité des performances pour les hôtes virtuels, les pods en cours d’exécution, les conteneurs et l’orchestration, ainsi que pour toutes les applications et tous les services déployés sur le cluster.

Instana est le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller CoreOS Tectonic dans toute la pile pour fournir des analyses complètes sur les applications. L'agent Instana identifie automatiquement toutes les instances Kubernetes, les technologies de service déployées, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications et les requêtes. Instana détermine également automatiquement l'état de santé du cluster Tectonic.