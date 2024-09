Les trois piliers de l'observabilité sont : les mesures, les traces et les journaux. Instana découvre et surveille automatiquement les composants au cours de leur déploiement ou de leur dimensionnement, en capturant des mesures chaque seconde. Toutes les requêtes sont tracées de bout en bout sans aucun échantillonnage. Dans le cadre de l'instrumentation de l'exécution du langage, les messages de journal de niveau WARN ou supérieur sont capturés en tant que partie des données de trace. Cependant, il existe de nombreuses autres sources pour les journaux, les messages de niveau inférieur à celui capturé et les autres composants tels que les caches, les magasins de données, les proxys, etc. C'est là qu'une solution de gestion des journaux entre en jeu.

Coralogix est une solution de gestion des journaux dans le même esprit qu'Instana qui permet de fournir des fonctionnalités avec peu voire aucune configuration.Une fois que le lien vers votre dashboard Coralogix a été configuré dans Instana,un lien apparaît sur le dashboard Instana permettant d'accéder à Coralogix en tenant compte des critères de recherche et de la période déjà définis.