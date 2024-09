Instana identifie automatiquement toutes les instances d’application Clojure en cours d’exécution en déployant (et en configurant) le détecteur de Clojure Monitoring d’Instana sans aucun effort manuel. Chaque partie de la pile est également identifiée, avec des détecteurs de surveillance spécifiques déployés et configurés automatiquement. La base de connaissances organisée d’Instana connaît déjà les mesures de performance les plus pertinentes pour la santé générale du système ; elle sait comment les collecter et comment ils doivent fonctionner. D’autres mesures sont également collectées pour contrôler l’état de santé des services Java. Comme la configuration automatique d’Instana permet de recueillir toutes les informations pertinentes, le contrôle des instances de Java est on ne peut plus simple.

Pour déterminer la santé globale du service, le détecteur de Clojure Monitoring d’Instana collecte également des indicateurs clés de performance dans l’environnement JVM surveillé.

Grâce à l'intelligence artificielle (IA) et aux signatures de santé de la base de connaissances organisée, Instana détecte automatiquement les problèmes liés à chaque instance JVM et signale des incidents de service. Instana automatise ensuite l'escalade des incidents et l'identification des causes premières en fonction de leur gravité pour vous aider à résoudre les problèmes avant que les utilisateurs ne soient affectés.