Dès qu’Instana déploie automatiquement son détecteur Cassandra, l’infrastructure de Cassandra est immédiatement cartographiée : les nœuds de cache individuels génèrent une écriture différée en lien avec leurs centres de données respectifs et ces centres de données par rapport à leurs grappes. Instana collecte des attributs de performance pertinents au niveau du noeud et de la grappe pour déterminer la qualité de l'interaction entre les nœuds Cassandra et les clusters. L'agent Instana renvoie ensuite ces unités de mesure vers notre modèle de diagramme dynamique, qui stocke et contextualise toutes les données de surveillance collectées. Les unités de mesure généralement collectées au niveau du nœud sont les suivantes :

Requêtes

Temps d'attente de lecture/d'écriture client

Requêtes en attente

Voici quelques exemples d'indicateurs collectés au niveau du cluster :

Détails de l'espace de clés

Facteurs de réplication

Tailles de disque

Veuillez consulter la documentation de gestion Instana Cassandra pour voir la liste complète. En fonction de leur infrastructure, les développeurs peuvent configurer des limites de seuil pour Instana afin d'être alertés à propos du contexte autour du point de défaillance.