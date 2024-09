L'agent Instana détecte automatiquement la présence d'Apache Solr et installe le détecteur Solr Monitoring, ainsi que les détecteurs de la machine virtuelle Java et du processus sur lequel il s'exécute. Il en va de même pour les détecteurs de surveillance pour le système d'exploitation et Docker, le cas échéant. Cette automatisation réduit la charge de travail que les membres de l'équipe chargée des opérations doivent assumer pour configurer et maintenir la surveillance. Instana commence rapidement à envoyer des données de performance et de configuration Solr avec un minimum d'efforts.

Voici une liste des unités de mesure Solr suivies :