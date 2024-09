HBase Monitoring joue un rôle essentiel dans le contrôle des microservices et des applications d'Instana. Apache HBase (lien externe à ibm.com) est une base de données open source distribuée et non relationnelle écrite en Java qui s'appuie sur Hadoop (lien externe à ibm.com) et HDFS (lien externe à ibm.com) afin de fournir les avantages suivants :

Évolutivité linéaire et modulaire

Cohérence stricte des lectures et des écritures

Partitionnement automatique et configurable des tables

Prise en charge de la reprise en ligne automatique entre les RegionServers

Classes de base pratiques pour soutenir les tâches Hadoop MapReduce avec les tables Apache HBase

API Java facile à utiliser pour l'accès des clients

Cache de lecture (BlockCache) et filtres de Bloom pour les requêtes en temps réel

Envoi des prédicats de requête via des filtres côté serveur

Passerelle Thrift et service Web RESTful prenant en charge les options d'encodage de données XML, Protobuf et binaires

Prise en charge de l'exportation des mesures via le sous-système de mesures Hadoop vers des fichiers ou via JMX