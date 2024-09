Les modules Akka HTTP (lien externe à ibm.com) implémentent une pile HTTP côté serveur et client complète sur akka-actor et akka-stream. Il ne s'agit pas d'un framework Web, mais plutôt d'un kit d'outils à usage général pour fournir et utiliser des services HTTP. L'API offre différents niveaux d'abstraction, ce qui permet au développeur de choisir entre la vitesse et le contrôle.

Instana est compatible avec les applications créées à l'aide de modules Akka HTTP dans le cadre de sa prise en charge de Java. L'agent Instana détecte automatiquement les processus JVM en cours d'exécution et s'y connecte. Une fois connecté, il commence à collecter des unités de mesure d'exécution et, avec AutoTrace, chaque demande est tracée de bout en bout, sans échantillonnage.