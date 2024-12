Avec le passage aux architectures cloud natives, la compréhension des interdépendances complexes au sein de votre pile applicative est devenue primordiale. Les outils traditionnels sont incapables de suivre les indicateurs de performances et d’optimiser les ressources sur les écosystèmes cloud natifs dynamiques, ce qui entraîne des problèmes d’évolutivité.

La plateforme IBM Instana Observability permet la détection en temps réel des données éphémères et le mappage de tous les composants, vous aidant ainsi à gérer les changements rapides au sein de votre environnement d'applications cloud natif. L’automatisation Instana alimente la découverte et la surveillance continues sans configuration manuelle, ce qui permet à vos équipes DevOps d’optimiser et de faire évoluer les performances de façon fluide.