IBM Inspection Workbench est une application iPadOS native qui fonctionne avec IBM Model Builder for Vision ou Maximo Visual Inspection et permet l’étiquetage des images utilisées pour entraîner les modèles de vision par ordinateur à l’aide d’un iPad avec Apple Pencil sur les appareils compatibles. Une fois que les modèles sont entraînés sur IBM Model Builder for Vision ou Maximo Visual Inspection, IBM Inspection Workbench peut déployer ces modèles en temps quasi réel sur les applications IBM Inspector Portable, IBM Inspector Wearable et Maximo Visual Inspection Mobile pour créer ou mettre à jour des inspections pertinentes, le tout à partir d’une expérience iPadOS native.



En outre, IBM Inspection Workbench introduit le concept de procédures d’inspection qui permettent d’effectuer des inspections multiples sous la forme d’une progression d’étapes. Les procédures peuvent être créées, modifiées et publiées à partir d’IBM Inspection Workbench. Les procédures publiées peuvent être exécutées sur les applications IBM Inspector Portable et IBM Inspector Wearable.



Cette application peut également servir d’interface utilisateur pour entraîner les modèles compatibles sur IBM Maximo Visual Inspection avec l’avantage d’une expérience de gestion à distance intégrée pour IBM Maximo Visual Inspection Mobile.