Gérer la croissance explosive des données, assurer un accès rapide et fiable aux données et garantir la résilience de l'entreprise. La sixième génération de bandes LTO Ultrium offre une capacité native de 2,5 To et jusqu'à 6,25 To de capacité compressée pour une efficacité et des performances encore plus grandes. Cette capacité exceptionnelle permet de réduire le nombre de cartouches ainsi que l'équipement, l'espace et la main-d'œuvre associés au stockage de données sur bande.