La cartouche de données IBM LTO Ultrium 7 est un support de bande magnétique de 6 To, disponible en modèle WORM réinscriptible ou non effaçable et non réinscriptible.

Dotée d’une capacité de stockage plus de deux fois supérieure à celle des générations précédentes, la cartouche de données IBM LTO Ultrium 7 offre un accès rapide et fiable à vos données et contribue à la résilience de votre entreprise. Sa capacité native de 6 To et jusqu’à 15 To de capacité compressée assure une efficacité et des performances nettement supérieures. Cette capacité exceptionnelle vous permet de réduire vos besoins en cartouches, en équipements, en espace et en personnel liés au stockage de données sur bande.