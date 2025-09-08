Hyper Protect Platform utilise la technologie IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introduite avec les systèmes IBM z15 et LinuxONE III, pour protéger l’ensemble du cycle de vie informatique.

IBM Hyper Protect Platform protège vos applications et vos données tout au long de leur cycle de vie. Avec le confidential computing et le contrôle chiffré des clés, vous gardez une autorité totale, et vos données restent sécurisées au repos, en transit et en cours d’utilisation.