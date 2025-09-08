Protégez vos données avec IBM Z, LinuxONE SEL et la technologie avancée de confidential computing
Hyper Protect Platform utilise la technologie IBM® Secure Execution for Linux (SEL), introduite avec les systèmes IBM z15 et LinuxONE III, pour protéger l’ensemble du cycle de vie informatique.
IBM Hyper Protect Platform protège vos applications et vos données tout au long de leur cycle de vie. Avec le confidential computing et le contrôle chiffré des clés, vous gardez une autorité totale, et vos données restent sécurisées au repos, en transit et en cours d’utilisation.
Gérez vos clés de chiffrement de façon fluide sur IBM Cloud, AWS, Azure et Google Cloud via une interface unifiée, vous offrant un contrôle centralisé et une gestion simplifiée des clés à l’échelle.
Obtenez une protection granulaire pour les workloads avec IBM Secure Execution for Linux. Bénéficiez d’une garantie technique avec l’isolation au niveau des conteneurs et les preuves à divulgation nulle de connaissance pour une confiance renforcée.
Appliquez vos politiques avec des contrats chiffrés. Attribuez des rôles et privilèges en toute sécurité grâce aux principes du Zero Trust, pour maintenir une stricte séparation des tâches entre utilisateurs.
Protégez les données stockées grâce à un root of trust matériel. Le HSM d’IBM certifié FIPS 140-2 niveau 4 fournit la sécurité cryptographique la plus solide du marché pour le cloud.
Assurez-vous que seuls les workloads vérifiés sont déployés. Chaque build génère un enregistrement d’attestation signé, permettant une validation indépendante sans dépendre de services externes.
Vérifiez les images de conteneurs et les workloads grâce à une preuve d’intégrité signée. Les enregistrements d’attestation confirment l’authenticité sans exiger de services de confiance tiers.
Hyper Protect Services comprend une série de produits de sécurité couvrant les services de gestion des clés, les serveurs virtuels et les conteneurs.
Basée à Londres, Schwarzthal Tech lutte contre la criminalité financière grâce à l’IA, et stimule sa croissance avec IBM Hyper Protect Accelerator.
Collabore avec IBM Hyper Protect pour proposer une IA confidentielle, sécurisant les données sensibles de bout en bout.
Renforcez la sécurité en tirant parti d’IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC avec IBM LinuxONE et l’infrastructure VPC d’IBM Cloud.
Utilise Hyper Protect Services pour sécuriser les données et infrastructures de la finance décentralisée, tout en garantissant leur protection.
Utilise Hyper Protect Virtual Servers pour créer des applications sécurisées pour les portefeuilles en autogarde.
Utilise Hyper Protect Services pour sécuriser l’orchestration de ses actifs numériques, permettant ainsi une évolutivité et une protection du cloud hybride.
Consulter les FAQ relatifs au confidential computing sur IBM.
IBM Hyper Protect Platform est une suite de services conçue pour offrir un environnement hautement sécurisé aux données et applications critiques dans les déploiements de cloud hybride, avec les capacités de confidential computing disponibles sur IBM Z ou LinuxONE.
Le confidential computing protège les données en cours d’utilisation en effectuant les calculs dans un environnement d’exécution fiable (TEE) basé sur le matériel et attesté. Cela garantit que les données restent chiffrées et isolées pendant leur traitement. IBM Hyper Protect Platform utilise ce concept pour protéger les workloads stratégiques et les données sensibles.
L’assurance opérationnelle garantit que les opérations menées par les fournisseurs de services et les autres acteurs sont conformes et ne compromettent pas la sécurité intentionnellement ou non. Elle repose sur des mesures opérationnelles, qui restent faillibles, nécessitant donc un certain niveau de confiance.
L’assurance technique garantit que les fonctionnalités de sécurité sont intégrées directement dans la technologie, rendant techniquement impossible tout accès non autorisé ou toute modification. Ainsi, les données sont protégées en permanence, sans avoir à se fier à des personnes ou organisations qui pourraient abuser d’un accès privilégié en cas d’attaque interne ou externe.
Hyper Protect Platform utilise la technologie IBM Secure Execution for Linux, qui inclut des fonctionnalités matérielles et micrologicielles telles que le chiffrement de la mémoire, les contrats chiffrés et un ultraviseur pour créer des environnements isolés et sécurisés pour les workloads.
IBM Cloud Virtual Server for VPC offre une capacité de calcul hyperscale avec les vitesses réseau les plus élevées et les ressources réseau définies par logiciel les plus sécurisées disponibles sur IBM Cloud. Basée sur IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) et dotée de processeurs Intel Xeon de 4e génération, cette infrastructure adaptée aux développeurs facilite et accélère les workloads modernes grâce à des profils d’instance prédéfinis, un déploiement rapide et un contrôle de réseau privé dans un environnement de cloud public agile. Vous pouvez choisir un environnement mutualisé ou dédié, ajouter des GPU, opter pour une facturation mensuelle à l’usage ou réserver votre capacité à l’avance pour réduire les coûts.