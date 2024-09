Fonctionnement d’Event Streams

Déploiement généralisé Le déploiement d’Apache Kafka à l’aide des opérateurs Kubernetes permet des déploiements identiques, sécurisés en permanence et faciles à gérer dans toute votre entreprise. Basé sur l’opérateur Strimzi, l’opérateur IBM Event Streams vous aide à déployer, configurer et coordonner les nombreux composants d’Apache Kafka et à garantir la disponibilité au niveau de la production.

Une connexion totale IBM Event Streams est équipé de centaines de connecteurs prédéfinis pour connecter rapidement les applications et les sources de données cloud, SaaS et sur site, ce qui facilite le démarrage des événements de sourcing. Pour les sources de données qui ne prennent pas en charge un client Kafka natif, Event Streams propose une API REST HTTP évolutive à haut débit qui s’intègre parfaitement au réseau principal de vos événements. Afficher les connecteurs

Un accès fiable IBM Event Steams synchronise les données entre vos clusters qui se trouvent généralement dans des zones géographiques différentes. Basée sur le logiciel open source Kafka Mirror Maker 2, la géo-réplication fonctionne avec n’importe quel cluster Kafka OSS ou fournisseur et crée des copies des sujets sélectionnés pour faciliter la reprise après incident.