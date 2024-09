H2O Driverless AI élimine de nombreux obstacles importants qui empêchent les entreprises d’adopter le machine learning, en remplissant la fonction d’un data scientist et en apportant plus de puissance aux équipes novices et expertes.



H2O Driverless AI est plus puissant lorsqu’il est exécuté sur IBM Power Systems, qui peut prendre en charge le traitement intense des données et les besoins en mémoire de ces workloads.



La technologie sans conducteur élimine le besoin de procéder à une ingénierie des fonctionnalités approfondie et coûteuse dès le départ, et d’automatiser la validation et le réglage des modèles. H2O.ai sert un réseau de plus de 200 000 data scientists grâce à sa plateforme de machine learning open source.