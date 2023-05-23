Tarification d’IBM Automation Decision Services

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Consultez les options de produit d’IBM Automation Decision Services et trouvez le plan de tarification qui vous convient.

Automation Decision Services (Universal Base Image)

Exécution des décisions

Serveur de transactions, conteneurs autonomes sur Kubernetes, microservices sans serveur

Décision en tant que services Web

Modèles de licence

Abonnement perpétuel, mensuel

Indicateurs changeants

Exécutions de décisions mensuelles (facturées par pack de 10 000 décisions mensuelles), licence d’établissement (site)
 

Options d’intégration

Support

Assistance IBM 7 jours sur 7

Automation Decision Services on Cloud Pak for Business Automation

Exécution des décisions

Serveur de transactions, conteneurs autonomes, microservices sans serveur sur Red Hat OpenShift
 

Décision en tant que services Web

Modèles de licence

Abonnement perpétuel, mensuel

Indicateurs de charge

Par cœur de processeur virtuel pour la production ou la non-production
 

Options d’intégration

Pré-intégration avec d’autres technologies d’automatisation comme le workflow, l’app, le contenu, la capture et la RPA

Support

Assistance IBM 7 jours sur 7
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