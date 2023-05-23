Consultez les options de produit d’IBM Automation Decision Services et trouvez le plan de tarification qui vous convient.
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Automation Decision Services (Universal Base Image)
Exécution des décisions
Serveur de transactions, conteneurs autonomes sur Kubernetes, microservices sans serveur
Décision en tant que services Web
Modèles de licence
Abonnement perpétuel, mensuel
Indicateurs changeants
Exécutions de décisions mensuelles (facturées par pack de 10 000 décisions mensuelles), licence d’établissement (site)
Options d’intégration
Support
Assistance IBM 7 jours sur 7
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Automation Decision Services on Cloud Pak for Business Automation
Exécution des décisions
Serveur de transactions, conteneurs autonomes, microservices sans serveur sur Red Hat OpenShift
Décision en tant que services Web
Modèles de licence
Abonnement perpétuel, mensuel
Indicateurs de charge
Par cœur de processeur virtuel pour la production ou la non-production
Options d’intégration
Pré-intégration avec d’autres technologies d’automatisation comme le workflow, l’app, le contenu, la capture et la RPA
Support
Assistance IBM 7 jours sur 7