Amazon RDS pour Db2

Amazon RDS for Db2 est un service de base de données entièrement géré qui facilite la configuration, la gestion et la mise à l’échelle d’une base de données relationnelle Db2 sur le cloud AWS. Le service prend en charge les éditions Standard et Advanced de Db2 avec un programme BYOL (Bring Your Own License). Toutes les éditions de Db2 sur Amazon RDS for Db2 offrent les avantages suivants :

Mise à l’échelle par bouton-poussoir pour gérer les coûts d’infrastructure en quelques clics ou en un appel d’API ;

Sauvegardes automatisées, instantanés et basculement pour assurer la pérennité des workloads stratégiques ;

Disponibilité et fiabilité grâce à la haute disponibilité et à la réplication automatisée des données multi-AZ ;

Isolement et sécurité comprenant le chiffrement en mouvement et au repos, l’isolement du réseau et les autorisations ; et



Intégrations natives avec AWS Cloud Services en tant qu’offre AWS de base pour prendre en charge les applications cloud natives.

Démarrez votre déploiement dès aujourd’hui ou utilisez le calculateur de tarification Amazon–RDS for Db2 (lien externe à ibm.com) pour estimer la taille des instances.