IBM Databand est un logiciel d’observabilité pour les entrepôts et pipelines de données. Il collecte automatiquement les métadonnées pour créer des bases de référence historiques, détecter les anomalies et trier les alertes afin de résoudre les problèmes de qualité des données. Découvrez les niveaux de tarification de Databand ci-dessous et contactez-nous pour vous lancer dès aujourd'hui.