Intégration de dbt pour l’observabilité

Les équipes utilisent de plus en plus dbt Core et dbt Cloud pour déployer rapidement du code analytique. Les pipelines de données interconnectés devenant de plus en plus complexes et distribués entre plusieurs systèmes, il peut être difficile de suivre et d’identifier les problèmes de dbt avant qu’ils n’aient un impact sur l’activité de l’entreprise.

L’intégration de dbt à IBM Databand offre une observabilité continue sur vos travaux, tests et modèles pour vous permettre de savoir quand un processus dbt s’interrompt et comment le corriger rapidement.