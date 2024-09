En tant que client Azure, vos équipes de données utilisent probablement ADF pour l’orchestration et la transformation du pipeline. Cependant, sans une surveillance continue de vos data factories, vous risquez de ne pas pouvoir détecter les interruptions de pipeline, les livraisons de données manquées et les accords de niveau de service (SLA) non respectés.



C’est là que Databand peut vous aider.

L’intégration d’ADF à IBM Databand offre une observabilité continue dans l’ensemble de vos data factories pour vous permettre de savoir quand un pipeline ADF s’interrompt et comment le corriger rapidement.