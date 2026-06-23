Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les données en temps réel pour alimenter l’IA, l’analytique, l’automatisation et les expériences en ligne. IBM Z demeure la base fiable des transactions les plus critiques au monde, créant des opportunités pour étendre les données d’entreprise fiables à travers des architectures modernes axées sur les événements.​

IBM Data Gate for Confluent permet aux entreprises de transmettre en continu les modifications issues de Db2 pour z/OS directement vers Confluent (une société du groupe IBM), transformant ainsi les données transactionnelles traditionnelles en un flux continu d’événements en temps réel qui alimentent des cas d’utilisation tels que les alertes en temps opportun dans les services financiers, la détection instantanée des fraudes et la gestion proactive des perturbations dans le secteur des transports, améliorant ainsi la réactivité et l’expérience client.