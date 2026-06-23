IBM Data Gate for Confluent​

Diffusion en direct des transactions IBM Z de confiance pour alimenter l’IA, l’analytique, l’automatisation et les applications modernes orientées événements

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Data Gate for Confluent
Motif géométrique abstrait composé de cercles et de demi-cercles bleus et turquoise disposés en grille sur un fond clair
Annonce : IBM Data Gate for Confluent : transformer les données Z en actions en temps réel​
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Présentation

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les données en temps réel pour alimenter l’IA, l’analytique, l’automatisation et les expériences en ligne. IBM Z demeure la base fiable des transactions les plus critiques au monde, créant des opportunités pour étendre les données d’entreprise fiables à travers des architectures modernes axées sur les événements.​

IBM Data Gate for Confluent permet aux entreprises de transmettre en continu les modifications issues de Db2 pour z/OS directement vers Confluent (une société du groupe IBM), transformant ainsi les données transactionnelles traditionnelles en un flux continu d’événements en temps réel qui alimentent des cas d’utilisation tels que les alertes en temps opportun dans les services financiers, la détection instantanée des fraudes et la gestion proactive des perturbations dans le secteur des transports, améliorant ainsi la réactivité et l’expérience client.

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Cas d’usage

Conçu pour des scénarios concrets

Quel que soit le secteur, les décisions en temps réel sont critiques. IBM Data Gate for Confluent transforme les transactions fiables de Db2 for z/OS en Event Streams en temps réel, permettant ainsi l’IA, l’analytique, l’automatisation et des applications modernes pilotées par les événements.
Event Streams en temps réel
Diffusez les données Z de confiance à travers l’entreprise.
 IA et analytique pilotées par les événements

Tirez parti de l’IA et de l’automatisation grâce à des données opérationnelles en temps réel.

 Intégration et gouvernance d’enterprise

Fournissez des données en transit dans les environnements hybrides.
Finance/Banque

- Fournir des alertes en temps réel pour l’activité notable des comptes​ - Transmettre en continu les événements liés aux transactions vers les systèmes de détection des fraudes​ - Activer les services de notification client en temps réel
Transports

- Diffuser les événements opérationnels pour les workflows de réhébergement des passagers​ - Détecter les perturbations et déclencher des réponses automatisées en temps réel​ - Améliorer l’expérience client lors de retards ou d’annulations
Assurance

- Déclencher les workflows de traitement des réclamations en temps réel​ - Activer les notifications instantanées pour les politiques et les événements de risque​ - Intégrer les événements opérationnels dans des systèmes d’évaluation pilotés par l’IA
Vente au détail

- Diffuser les mises à jour des stocks et des commandes sur les canaux numériques​ - Activer les promotions en temps réel et les moteurs de recommandation​ - Prendre en charge des systèmes de paiement et de réalisation à faible latence
Soins de santé

- Permettre un traitement de données patient et opérationnel en temps réel​ - Diffuser les événements dans les systèmes Monitoring and Analytics​ - Soutenir la continuité opérationnelle pour les workflows critiques
Secteur public

- Diffuser des événements de service aux citoyens dans tous les services​ - Améliorer la réactivité des systèmes d’avantages et fiscaux​ - Bénéficier d’une visibilité opérationnelle et d’une gouvernance en temps réel
Autres secteurs

- Activer les initiatives de modernisation axées sur les événements​ - Prendre en charge des architectures de cloud hybride et de microservices​ - Accélérer l’adoption de l’IA en entreprise grâce à des données fiables et en temps réel

Pourquoi choisir IBM Data Gate pour Confluent ?​

Intégration native entre IBM Z et Confluent

Intégration sur mesure qui diffuse les données transactionnelles Db2 for z/OS directement dans les environnements Confluent à l’aide de la technologie de synchronisation reconnue d’IBM.
Données en temps réel pour l’IA et les activités basées sur les événements

Transformez les transactions Db2 en événements Kafka qui peuvent être consommés par les applications modernes, les plateformes analytiques et les workflows d’automatisation.
Architecture de diffusion ouverte et interopérable

Tire parti des formats d’événements Debezium ouverts et des normes Kafka pour s’intégrer de façon fluide au cloud hybride, à l’analytique et aux écosystèmes d’applications d’entreprise.
dédié aux entreprises évolutivité et fiabilité

Conçu pour les charges de travail essentielles avec une réplication tenant compte des transactions, une synchronisation à faible latence et une distribution évolutives des événements.

Fonctionnalités

Capacités techniques clés

Intégration native de Kafka et Confluent
  • Connecteur de source Kafka Connect pour la plateforme Confluent
  • Transmission d’événements en continu compatible avec Debezium
  • Prise en charge de la sérialisation des événements Avro et JSON
  • Intégration transparente avec les écosystèmes basés sur Kafka

 
Db2 dédié aux entreprises pour la synchronisation z/OS
  • Technologie IBM Data Gate pour la réplication continue
  • Capture des modifications basée sur les transactions
  • Synchronisation efficace des données à faible latence
  • Conçu pour la gouvernance et la sécurité des environnements

 
dédié aux entreprises d’entreprise à fort volume
  • Connectivité cryptée TLS
  • Authentification des utilisateurs et contrôles d’accès
  • Publication du schéma dans le registre de schémas Confluent
  • Soutien aux initiatives en matière de gouvernance et de traçabilité
Modèles de réplication flexibles
  • Chargement initial des tables et réplication CDC continue
  • Capture de données de modifications basée sur des journaux
  • Multiples modes de déploiement et de consommation
  • Prise en charge des architectures hybrides et distribuées

Comment cette solution apporte de la valeur ?

Déverrouiller des informations métier en temps réel

Diffusez en continu des données transactionnelles Db2 fiables pour alimenter l’analytique, la détection des fraudes, les tableaux de bord et la prise de décision en temps réel.
Accélérer les initiatives d’IA et de modernisation

Activez les pipelines d’IA, les workflows d’automatisation et les applications modernes avec des données opérationnelles en direct de Db2 for z/OS.
Simplifier la distribution des données d'entreprise

Publiez les données une seule fois et permettez à de multiples clients en aval d’accéder à des plateformes d’analytique, à des microservices, à des applications Kafka et à des environnements cloud hybrides.
Réduire la complexité d’intégration et la latence

Remplacez les pipelines par lots personnalisés et les intégrations point à point par des architectures de streaming évolutives et pilotées par les événements, qui améliorent l’agilité et réduisent les coûts d’exploitation.
Passer à l’étape suivante

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Documentation

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