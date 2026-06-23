Diffusion en direct des transactions IBM Z de confiance pour alimenter l’IA, l’analytique, l’automatisation et les applications modernes orientées événements
Les entreprises s’appuient de plus en plus sur les données en temps réel pour alimenter l’IA, l’analytique, l’automatisation et les expériences en ligne. IBM Z demeure la base fiable des transactions les plus critiques au monde, créant des opportunités pour étendre les données d’entreprise fiables à travers des architectures modernes axées sur les événements.
IBM Data Gate for Confluent permet aux entreprises de transmettre en continu les modifications issues de Db2 pour z/OS directement vers Confluent (une société du groupe IBM), transformant ainsi les données transactionnelles traditionnelles en un flux continu d’événements en temps réel qui alimentent des cas d’utilisation tels que les alertes en temps opportun dans les services financiers, la détection instantanée des fraudes et la gestion proactive des perturbations dans le secteur des transports, améliorant ainsi la réactivité et l’expérience client.
Conçu pour des scénarios concrets
Quel que soit le secteur, les décisions en temps réel sont critiques. IBM Data Gate for Confluent transforme les transactions fiables de Db2 for z/OS en Event Streams en temps réel, permettant ainsi l’IA, l’analytique, l’automatisation et des applications modernes pilotées par les événements.
Tirez parti de l’IA et de l’automatisation grâce à des données opérationnelles en temps réel.
Fournissez des données en transit dans les environnements hybrides.
- Fournir des alertes en temps réel pour l’activité notable des comptes - Transmettre en continu les événements liés aux transactions vers les systèmes de détection des fraudes - Activer les services de notification client en temps réel
- Diffuser les événements opérationnels pour les workflows de réhébergement des passagers - Détecter les perturbations et déclencher des réponses automatisées en temps réel - Améliorer l’expérience client lors de retards ou d’annulations
- Déclencher les workflows de traitement des réclamations en temps réel - Activer les notifications instantanées pour les politiques et les événements de risque - Intégrer les événements opérationnels dans des systèmes d’évaluation pilotés par l’IA
- Diffuser les mises à jour des stocks et des commandes sur les canaux numériques - Activer les promotions en temps réel et les moteurs de recommandation - Prendre en charge des systèmes de paiement et de réalisation à faible latence
- Permettre un traitement de données patient et opérationnel en temps réel - Diffuser les événements dans les systèmes Monitoring and Analytics - Soutenir la continuité opérationnelle pour les workflows critiques
- Diffuser des événements de service aux citoyens dans tous les services - Améliorer la réactivité des systèmes d’avantages et fiscaux - Bénéficier d’une visibilité opérationnelle et d’une gouvernance en temps réel
Intégration sur mesure qui diffuse les données transactionnelles Db2 for z/OS directement dans les environnements Confluent à l’aide de la technologie de synchronisation reconnue d’IBM.
Transformez les transactions Db2 en événements Kafka qui peuvent être consommés par les applications modernes, les plateformes analytiques et les workflows d’automatisation.
Tire parti des formats d’événements Debezium ouverts et des normes Kafka pour s’intégrer de façon fluide au cloud hybride, à l’analytique et aux écosystèmes d’applications d’entreprise.
Conçu pour les charges de travail essentielles avec une réplication tenant compte des transactions, une synchronisation à faible latence et une distribution évolutives des événements.
Capacités techniques clés
Diffusez en continu des données transactionnelles Db2 fiables pour alimenter l’analytique, la détection des fraudes, les tableaux de bord et la prise de décision en temps réel.
Activez les pipelines d’IA, les workflows d’automatisation et les applications modernes avec des données opérationnelles en direct de Db2 for z/OS.
Publiez les données une seule fois et permettez à de multiples clients en aval d’accéder à des plateformes d’analytique, à des microservices, à des applications Kafka et à des environnements cloud hybrides.
Remplacez les pipelines par lots personnalisés et les intégrations point à point par des architectures de streaming évolutives et pilotées par les événements, qui améliorent l’agilité et réduisent les coûts d’exploitation.
Découvrez la documentation du produit pour obtenir des informations sur les configurations optimales et les bonnes pratiques.
Connectez-vous, collaborez et apprenez avec une communauté d’experts pour découvrir les dernières nouveautés de Data Gate for Confluent.