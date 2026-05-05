IBM Data Gate for Confluent : transformer les données Z en actions en temps réel

Transformer les données IBM Z en un flux continu en temps réel à l’échelle pour alimenter l’IA et la croissance des entreprises.
Nous sommes ravis de vous présenter IBM Data Gate for Confluent, une nouvelle fonctionnalité qui place les données d’IBM Z au centre de la base de données moderne et en temps réel qui alimente l’IA de l’entreprise.
Les IBM Z Systems continuent de gérer des workloads transactionnelles essentielles pour la plupart des plus grandes entreprises du monde, générant ainsi un flux de données vaste et très précieux. Cependant, dans de nombreuses entreprises, ces données restent enfermées dans des z Systems, souvent fournis par des processus par lots qui limitent leur capacité à générer des informations et une automatisation intelligente.
Parallèlement, les entreprises passent rapidement de l’expérimentation de l’IA à son adoption à grande échelle. Dans le cadre de la récente acquisition de Confluent par IBM, nous faisons progresser notre vision qui consiste à faire des données en temps réel, fiables et en flux continu le fondement de l’IA d’entreprise et des applications intelligentes.
IBM Data Gate for Confluent est conçu pour relever ce défi en apportant les données IBM Z dans le data fabric en temps réel qui alimente les applications modernes, l’analytique et l’IA.
IBM Data Gate for Confluent permet aux entreprises de diffuser les modifications de Db2 for z/OS directement dans Confluent, transformant les données transactionnelles traditionnelles en un flux continu d’événements en temps réel qui alimentent des cas d’utilisation tels que les alertes opportunes dans les services financiers, la détection instantanée des fraudes et la gestion proactive des perturbations dans les transports, améliorant ainsi la réactivité et l’expérience client.
Cette capacité comble une lacune critique dans les architectures d’entreprise. Au lieu de dépendre d’extractions par lots retardées ou d’intégrations personnalisées complexes, les entreprises peuvent désormais rendre leurs données les plus fiables disponibles instantanément à travers les applications et les systèmes.
Développée nativement pour Confluent, la solution s’intègre de façon fluide dans les environnements de streaming existants, offrant un moyen standardisé et évolutif de connecter IBM Z aux écosystèmes de données modernes. Ce faisant, elle aide les entreprises à établir une base de données unifiée et en temps réel, où les applications, les API et les systèmes d’IA peuvent agir sur les données dès qu’elles sont générées.
IBM Data Gate pour Confluent repose sur une architecture moderne, axée sur les événements, qui permet un transfert transparent des données d’IBM Z vers la plateforme Confluent, l’option de déploiement autogérée, dédié aux entreprises, pour les environnements sur site et privés.
À un niveau élevé, la solution capture les modifications apportées à Db2 for z/OS grâce à une capture de données efficace basée sur les journaux, garantissant ainsi un impact minimal sur les workloads transactionnels de base. IBM Data Gate est optimisé pour l’efficacité du mainframe, avec jusqu’à 96 % de son traitement pouvant être exécuté sur des moteurs zIIP, ce qui réduit considérablement les coûts de CPU tout en maintenant un débit élevé. Ces modifications sont ensuite diffusées sur Confluent Platform via une intégration native avec Kafka Connect, où elles sont publiées sous forme d’Event Streams.
Les données sont livrées sous forme d’événements standardisés, ce qui permet d’être facilement consommées par un large éventail de systèmes en aval, y compris les plateformes d’analyse, les microservices et les applications d’IA. En organisant les données en Event Streams, l’architecture permet à de multiples consommateurs d’accéder aux mêmes données en temps réel sans imposer de charge supplémentaire au mainframe.
La solution prend également en charge la capture initiale des données et la diffusion continue des modifications, ce qui permet aux entreprises d’intégrer les jeux de données existants et de les synchroniser en permanence au fur et à mesure de la génération de nouvelles données.
En déverrouillant l’accès en temps réel aux données IBM Z, IBM Data Gate for Confluent permet une nouvelle classe de résultats d’affaires et de technologie.
Plus généralement, cette capacité permet de passer à des microservices axés sur les événements, où les applications réagissent instantanément aux événements commerciaux plutôt que de s’appuyer sur des intégrations étroitement couplées. Elle fournit également une base de données critique pour les modèles IA et les agents, en veillant à ce qu’ils fonctionnent sur des informations actuelles et fiables plutôt que sur des données périmées.
À mesure que les entreprises développent l’IA et l’automatisation, la capacité d’accéder aux données et d’agir sur celles-ci en temps réel définira le succès. Avec IBM Data Gate for Confluent, les données IBM Z ne sont plus limitées aux systèmes transactionnels. Elles font partie d’un flux de données continu en temps réel qui alimente les applications intelligentes et la prise de décisions pilotées par l’IA.
Il ne s’agit pas seulement d’intégration. Il s’agit de transformer la façon dont les entreprises utilisent leurs données les plus précieuses, afin de les transformer en un actif dynamique, à l’échelle de l’entreprise, qui conduit à l’action au rythme de l’entreprise.
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