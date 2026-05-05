IBM Data Gate for Confluent : transformer les données Z en actions en temps réel

Nous sommes ravis de vous présenter IBM Data Gate for Confluent, une nouvelle fonctionnalité qui place les données d’IBM Z au centre de la base de données moderne et en temps réel qui alimente l’IA de l’entreprise.

Les IBM Z Systems continuent de gérer des workloads transactionnelles essentielles pour la plupart des plus grandes entreprises du monde, générant ainsi un flux de données vaste et très précieux. Cependant, dans de nombreuses entreprises, ces données restent enfermées dans des z Systems, souvent fournis par des processus par lots qui limitent leur capacité à générer des informations et une automatisation intelligente.

Parallèlement, les entreprises passent rapidement de l’expérimentation de l’IA à son adoption à grande échelle. Dans le cadre de la récente acquisition de Confluent par IBM, nous faisons progresser notre vision qui consiste à faire des données en temps réel, fiables et en flux continu le fondement de l’IA d’entreprise et des applications intelligentes.

IBM Data Gate for Confluent est conçu pour relever ce défi en apportant les données IBM Z dans le data fabric en temps réel qui alimente les applications modernes, l’analytique et l’IA.