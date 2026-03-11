Faire progresser le confidential computing et la famille de produits IBM Confidential Computing en tant que partie intégrante de l’écosystème Red Hat
Découvrez IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions et IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform pour Red Hat OpenShift Ces deux produits puissants sécurisent les données sensibles du développement au déploiement et tout au long de leur utilisation dans une application. Ensemble, ils forment une base de confidential computing axée sur le matériel pour protéger vos workloads dans les environnements hybrides.
Protégez les données sensibles, les modèles IA et la propriété intellectuelle dans vos environnements hybrides avec une isolation basée sur des règles et reposant sur l’infrastructure.
Exécutez des workloads confidentiels de façon fluide avec l’IA intégrée et l’accélération cryptographique dans une pile unifiée.
Gardez le contrôle et la propriété intégrale de vos clés de chiffrement grâce à des ancres d’approbation matérielles uniques.
Activez l’identité vérifiable des workloads lors du déploiement à l’aide de preuves à divulgation nulle de connaissance et de contrats liés à des politiques pour différents profils.
L’écosystème IBM Hyper Protect Red Hat devient l’écosystème IBM Confidential Computing for Red Hat
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform devient IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform.
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions devient IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Protégez les actifs numériques et les secrets de signature qui utilisent IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions avec Crypto Express. Approuvée par des fournisseurs de blockchain comme Metaco et Ripple, cette combinaison garantit une signature sécurisée et hors ligne et une protection des politiques.
Éliminez les risques liés aux fuites d’identifiants en sécurisant les identités des applications. Le contrôle d’accès basé sur l’identité garantit la confidentialité des secrets, réduisant ainsi les erreurs humaines et les vecteurs de menaces internes.
Utilisez IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform pour exploiter un environnement de confidential computing afin de sécuriser et gérer les données de fabrication et des artefacts de conception hautement sensibles.
Assurez-vous que les modèles d’IA restent confidentiels pendant l’entraînement et l’inférence. Des partenaires comme Jamworks utilisent IBM Confidential Computing pour intégrer l’IA tout en protégeant le contenu propriétaire.
Renforcez la confiance dans les environnements hybrides en protégeant les clés cryptographiques et en appliquant des politiques d’attestation, même lorsque les workloads s’étendent sur des plateformes x86 et LinuxONE.
Découvrez comment faire du confidential computing et du portefeuille Confidential Computing Platform d’IBM des éléments entièrement intégrés à l’écosystème Red Hat.