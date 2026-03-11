Découvrez IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions et IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform pour Red Hat OpenShift Ces deux produits puissants sécurisent les données sensibles du développement au déploiement et tout au long de leur utilisation dans une application. Ensemble, ils forment une base de confidential computing axée sur le matériel pour protéger vos workloads dans les environnements hybrides.