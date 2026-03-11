Protégez vos données avec IBM Z, LinuxONE SEL et la technologie avancée de confidential computing
IBM Confidential Computing Platform utilise la technologie IBM Secure Execution for Linux, qui inclut des fonctionnalités matérielles et micrologicielles telles que le chiffrement de la mémoire, les contrats chiffrés et un ultraviseur pour créer des environnements isolés et sécurisés pour les workloads.
IBM Confidential Computing protège vos applications et vos données tout au long de leur cycle de vie. Avec le confidential computing et le contrôle chiffré des clés, vous gardez une autorité totale et vos données restent sécurisées au repos, en mouvement et en cours d’utilisation.
Obtenez une protection granulaire pour les workloads avec IBM Secure Execution for Linux. Bénéficiez d’une garantie technique avec l’isolation au niveau des conteneurs et les preuves à divulgation nulle de connaissance pour une confiance renforcée.
Appliquez vos politiques avec des contrats chiffrés. Attribuez des rôles et privilèges en toute sécurité grâce aux principes du Zero Trust, pour maintenir une stricte séparation des tâches entre utilisateurs.
Protégez les données stockées grâce à un root of trust matériel. Le HSM d’IBM certifié FIPS 140-2 niveau 4 fournit la sécurité cryptographique la plus solide du marché pour le cloud.
Assurez-vous que seuls les workloads vérifiés sont déployés. Chaque build génère un enregistrement d’attestation signé, permettant une validation indépendante sans dépendre de services externes.
Vérifiez les images de conteneurs et les workloads grâce à une preuve d’intégrité signée. Les enregistrements d’attestation confirment l’authenticité sans exiger de services de confiance tiers.
Consulter les FAQ relatifs au confidential computing sur IBM.
IBM Confidential Computing Platform est une suite de services conçue pour offrir un environnement hautement sécurisé aux données et applications critiques dans les déploiements de cloud hybride, avec les capacités de confidential computing disponibles sur IBM Z ou LinuxONE.
Le confidential computing protège les données en cours d’utilisation en effectuant les calculs dans un environnement d’exécution fiable (TEE) basé sur le matériel et attesté. Cela garantit que les données restent chiffrées et isolées pendant leur traitement. IBM Confidential Computing Platform utilise ce concept pour protéger les workloads stratégiques et les données sensibles.
L’assurance opérationnelle garantit que les opérations menées par les fournisseurs de services et les autres acteurs sont conformes et ne compromettent pas la sécurité intentionnellement ou non. Elle repose sur des mesures opérationnelles, qui restent faillibles, nécessitant donc un certain niveau de confiance.
L’assurance technique garantit que les fonctionnalités de sécurité sont intégrées directement dans la technologie, rendant techniquement impossible tout accès non autorisé ou toute modification. Ainsi, les données sont protégées en permanence, sans avoir à se fier à des personnes ou organisations qui pourraient abuser d’un accès privilégié en cas d’attaque interne ou externe.
