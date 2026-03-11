IBM Confidential Computing Platform utilise la technologie IBM Secure Execution for Linux, qui inclut des fonctionnalités matérielles et micrologicielles telles que le chiffrement de la mémoire, les contrats chiffrés et un ultraviseur pour créer des environnements isolés et sécurisés pour les workloads.

IBM Confidential Computing protège vos applications et vos données tout au long de leur cycle de vie. Avec le confidential computing et le contrôle chiffré des clés, vous gardez une autorité totale et vos données restent sécurisées au repos, en mouvement et en cours d’utilisation.