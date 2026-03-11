Créez, déployez et gérez en toute sécurité les workloads Linux contenant des données sensibles sur IBM Z et LinuxONE grâce à la technologie de confidential computing
IBM Confidential Computing Container Runtime offre un environnement de confidential computing qui protège les workloads Linux sensibles contre les menaces internes et externes en s’appuyant sur IBM Secure Execution for Linux. Disponible sur site, IBM Confidential Computing Container Runtime prend en charge un déploiement sécurisé, un contrôle d'accès fiable et des opérations fluides.
Les développeurs peuvent créer des applications dans un environnement d’exécution de confiance qui garde les données sensibles chiffrées et isolées en permanence.
Les administrateurs peuvent valider l’origine et l’intégrité des applications avec des contrats chiffrés et des attestations pour des déploiements Zero Trust sécurisés.
Les équipes chargées des opérations peuvent gérer les workloads sans accéder aux données sensibles, réduisant ainsi les risques internes et garantissant la confidentialité des données.
Exécutez des workloads protégés avec des politiques de sécurité cohérentes et une prise en charge des registres de conteneurs.
Comprenez les exigences matérielles et logicielles nécessaires à la configuration d’IBM Confidential Computing Container.
Déployez un workload construit avec des SUSE Linux Enterprise Base Container Images dans un environnement de confidential computing hybride grâce à IBM Confidential Computing Container Runtime.
Découvrez les autres produits du portefeuille de confidential computing IBM.
Conçu pour pallier les limites des offres actuelles de stockage à froid actuelles pour les actifs numériques. Disponible sur IBM Z ou IBM LinuxONE.
Protégez les données sensibles du développement au déploiement et tout au long de leur utilisation dans une application avec IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions et IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
Découvrez comment IBM Confidential Computing Container Runtime crée, déploie et gère en toute sécurité des workloads Linux avec des données sensibles sur IBM Z et LinuxONE grâce à la technologie de confidential computing.