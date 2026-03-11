IBM Confidential Computing Container Runtime

Cet environnement inviolable est conçu pour exécuter des workloads d’actifs numériques (gestion de clés, contrats intelligents, portefeuilles et nœuds blockchain) avec un niveau de sécurité élevé.

En tant qu’infrastructure sous-jacente de la plateforme d’actifs numériques IBM, il fournit un isolement et un chiffrement appliqués par le matériel, garantissant la confidentialité et la protection des données sensibles, même contre les initiés ou les administrateurs système. Cette protection intégrée permet aux dépositaires et aux émetteurs d’opérer en toute confiance dans des environnements réglementés.