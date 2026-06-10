L’IA accélère le développement logiciel à un rythme sans précédent. IBM Concert Secure Coder intègre les renseignements sur les risques au niveau du code directement dans le workflow des développeurs, aidant ainsi les entreprises à réduire les risques tout en conservant leur rapidité.

Secure Coder offre une visibilité sur les risques avant validation et des résolutions guidées au sein de l’IDE, étendant ainsi IBM Concert à l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel sécurisé.

Secure Coder aide les équipes à identifier les vulnérabilités, les dépendances non sécurisées et les erreurs de configuration dès leur apparition, tout en hiérarchisant les priorités et en guidant les développeurs vers les correctifs appropriés en temps réel. Connecté à IBM Concert, il offre une visibilité unifiée et une résolution automatisée tout au long du SDLC, réduisant ainsi la dette technique, renforçant la conformité et améliorant la résilience globale des logiciels.