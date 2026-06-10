IBM® Concert Secure Coder (en avant-première technique)

Renseignements sur les risques au niveau du code pour un développement accéléré par l’IA

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Un homme travaillant sur plusieurs écrans dans un environnement de bureau

Un code plus rapide, une exposition aux risques accrue

L’IA accélère le développement logiciel à un rythme sans précédent. IBM Concert Secure Coder intègre les renseignements sur les risques au niveau du code directement dans le workflow des développeurs, aidant ainsi les entreprises à réduire les risques tout en conservant leur rapidité.

Secure Coder offre une visibilité sur les risques avant validation et des résolutions guidées au sein de l’IDE, étendant ainsi IBM Concert à l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel sécurisé.

Secure Coder aide les équipes à identifier les vulnérabilités, les dépendances non sécurisées et les erreurs de configuration dès leur apparition, tout en hiérarchisant les priorités et en guidant les développeurs vers les correctifs appropriés en temps réel. Connecté à IBM Concert, il offre une visibilité unifiée et une résolution automatisée tout au long du SDLC, réduisant ainsi la dette technique, renforçant la conformité et améliorant la résilience globale des logiciels.

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Détection des risques intégrée à l’IDE

Identifiez les vulnérabilités, les secrets, les erreurs de configuration et les paquets open source à risque directement au sein des workflows des développeurs, mettant en évidence les problèmes en temps réel au fur et à mesure de l’écriture du code afin qu’ils puissent être résolus avant d’atteindre les pull requests ou les pipelines. En avançant la détection plus tôt dans le processus, les équipes réduisent les retouches, accélèrent la résolution et maintiennent la vitesse de développement sans sacrifier la sécurité.

Rapport d’analyse de code de Kubescape indiquant des erreurs de sécurité dans un fichier TypeScript

Résolution alimentée par l’IA

Fournit des recommandations de correction contextuelles accompagnées d’explications claires directement dans le workflow des développeurs, permettant aux équipes de comprendre et de résoudre rapidement les problèmes en toute confiance. Des options de résolution automatique contrôlée contribuent à accélérer la correction tout en préservant la visibilité, la confiance et la gouvernance.

Capture d’écran d’une analyse de sécurité identifiant une vulnérabilité CWE-614

Renseignements sur la chaîne d’approvisionnement logicielle

Identifie les CVE connues et signale les dépendances vulnérables directement au sein du workflow, aidant les développeurs à comprendre les risques dans leur contexte et à agir rapidement. Il recommande également des versions et des alternatives plus sûres, permettant des décisions plus rapides et plus sécurisées sans ralentir le développement.

Interface du tableau de bord de sécurité pour un espace de travail de code nommé « my-vscode-project »

Visibilité unifiée

Relie les résultats au niveau du code au contexte de l’application, offrant aux équipes une vue claire et en temps réel de la posture de risque tout au long du cycle de vie du développement. En associant les risques à l’impact sur l’activité, il aide les entreprises à mesurer l’efficacité de l’approche « shift left » et à prioriser ce qui compte le plus.

Un résumé « Sécurité des développeurs » de la plateforme IBM Concert, mettant en évidence les indicateurs clés concernant les vulnérabilités et les risques

Allez au-delà de l’analyse après validation

Les outils traditionnels identifient les problèmes après la validation du code, ce qui entraîne des frictions et des retards. Secure Coder fournit des informations exploitables sur les risques plus tôt dans le cycle de vie.
Résumés des risques avant validation dans l’IDE
Agissez sur les risques sans quitter le workflow.
Priorisation tenant compte des besoins métier et alignée sur l’impact sur l’entreprise
Comprenez l’impact sur la résilience et le temps de fonctionnement.
Workflows de résolution intégrés
Alignez le développement, la SRE (ingénierie de fiabilité des sites) et la sécurité autour des risques communs.
Gouvernance et traçabilité prêtes pour l’audit
Bénéficiez d’une visibilité et d’une gouvernance à l’échelle de l’entreprise.

Secure Coder aide les entreprises à :

  • résoudre les problèmes plus tôt dans le cycle de vie ;
  • réduire les coûts liés aux retouches et à la sécurité ;
  • améliorer la productivité des développeurs ;
  • renforcer la conformité grâce à une traçabilité prête pour l’audit ;
  • aligner le développement, la SRE et la sécurité autour des risques communs.
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