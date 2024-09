Cognos Command Center d’IBM fournit l’automatisation des processus en libre-service. Son interface unique vous permet de visualiser et exécuter des processus automatisés de façon ponctuelle, ainsi que d’analyser et résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Cette solution réduit la complexité du travail au sein d’environnements logiciels variés et vous apporte davantage de simplicité et de contrôle, afin que vous puissiez vous concentrer sur le plus important : votre métier.