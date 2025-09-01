Support IBM Cloud

Trouvez le forfait qui vous convient
Protection de base incluse dans un abonnement IBM Cloud® ou un compte de paiement à l'utilisation
Pour les environnements avec un nombre limité d'applications stratégiques
Le support Premium est destiné aux environnements critiques qui ont une dépendance stratégique à IBM Cloud.
Découvrez la console IBM Cloud et soyez productif rapidement.
Obtenez des informations détaillées sur le statut et consultez vos notifications.
Visitez une grande variété de forums de soutien dans ce groupe actif.
Interagissez avec les responsables des opérations informatiques, les architectes de solutions et plus encore.
Accédez à une vaste communauté open source pour les développeurs.
Pour réinitialiser le mot de passe de votre compte, accédez à l’icône Avatar > Profil et paramètres. Cliquez ensuite sur Modifier ou réinitialiser dans la vignette des informations utilisateur du compte.
Pour réinitialiser votre mot de passe VPN, procédez comme suit :
Vous pouvez modifier vos informations personnelles telles que votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone en accédant à l'icône Avatar > Préférences et paramètres. Vous ne pouvez pas modifier votre IBMid, mais vous pouvez en créer un nouveau si nécessaire. Le service d’assistance mondial d’IBMid est disponible pour répondre aux questions d’identification générales qui ne sont pas spécifiques à votre compte IBM Cloud.
Si vous avez un compte Pay-As-You-Go ou Abonnement, vous pouvez consulter votre facture en cliquant sur Gérer > Facturation et utilisation et en sélectionnant Factures. En dehors de la console, vous pouvez également consulter les factures sur le site Factures du service client.
Accédez à Gérer > Accès (IAM) et sélectionnez votre nom sur la page Utilisateurs. Ensuite, selon l'accès que vous recherchez, ouvrez les différents onglets :
La mise à jour de votre carte de crédit est tout comme en ajouter une nouvelle. Accédez à Paiements et, dans la section Ajouter un mode de paiement, saisissez les informations de facturation de votre nouvelle carte, puis cliquez sur Ajouter une carte de crédit. Pour passer à un autre mode de paiement, sélectionnez Payer avec Autre, puis cliquez sur Soumettre la demande de modification. Un dossier d'assistance pour modifier votre mode de paiement sera créé pour vous.
Pour les initiatives éducatives ou les événements spéciaux, vous pouvez recevoir un code de caractéristiques, qui ajoute des capacités supplémentaires aux comptes Lite. Pour utiliser ce code promotionnel, accédez aux Paramètres du compte et cliquez sur Appliquer le code.
Pour les achats d'infrastructures, vous pourriez recevoir un code promotionnel de la part de l'équipe commerciale pour obtenir une réduction sur votre commande. Saisissez ces codes promotionnels spécifiques à l'infrastructure sur le portail client au moment du paiement.
Votre compte peut être désactivé pour les raisons suivantes :
Si vous pensez que votre compte a été désactivé par erreur, contactez notre équipe d'assistance.
Un plan Lite est un plan de service gratuit basé sur des quotas. Vous pouvez utiliser un plan Service Lite pour créer une application sans encourir de frais. Un plan Lite peut être proposé sur un cycle mensuel renouvelé chaque mois ou sur la base d'une utilisation unique. Vous pouvez avoir une instance par service de plan Lite. Les forfaits Lite sont proposés dans tous les comptes. Pour plus d’informations sur les comptes Lite, consultez Types de comptes.
Cliquez sur Support dans la barre de menu de la console pour accéder au centre d'assistance. À partir de là, commencez par exploiter la liste des FAQ courantes. Si vous ne trouvez pas les réponses dont vous avez besoin, consultez l'article Besoin d'aide supplémentaire ? pour contacter le support IBM Cloud.
