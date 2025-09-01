Support IBM Cloud

Obtenez l'aide dont vous avez besoin d'IBM Cloud. Choisissez parmi les options de support autoguidé et payant.
Plans de soutien

Trouvez le forfait qui vous convient
Inclus avec le droit au cloud Basique

Protection de base incluse dans un abonnement IBM Cloud® ou un compte de paiement à l'utilisation
À partir de 200 USD par mois Advanced

Pour les environnements avec un nombre limité d'applications stratégiques
Commence par 10,000 dollars par mois Premium

Le support Premium est destiné aux environnements critiques qui ont une dépendance stratégique à IBM Cloud.
Communautés de soutien sans frais Connectez-vous, apprenez et partagez vos connaissances
Parcourir la documentation IBM Cloud

Découvrez la console IBM Cloud et soyez productif rapidement.

 Consulter la documentation
Vérifier le statut de disponibilité d'IBM Cloud

Obtenez des informations détaillées sur le statut et consultez vos notifications.

 Voir le statut
Explorer la communauté IBM Developer

Visitez une grande variété de forums de soutien dans ce groupe actif.

 Thèmes de recherche
Rejoignez la communauté du cloud public

Interagissez avec les responsables des opérations informatiques, les architectes de solutions et plus encore.

 Rejoignez la communauté
Obtenez l'aide de développeurs professionnels

Accédez à une vaste communauté open source pour les développeurs.

 Aller sur Github

Foire aux questions

Pour réinitialiser le mot de passe de votre compte, accédez à l’icône Avatar > Profil et paramètres. Cliquez ensuite sur Modifier ou réinitialiser dans la vignette des informations utilisateur du compte.

Pour réinitialiser votre mot de passe VPN, procédez comme suit :

  • Accédez à Gérer > Accès (IAM) et sélectionnez Utilisateurs.
  • Sélectionner l'utilisateur
  • Dans la section des sous-réseaux VPN, cliquez sur l'icône Modifier pour saisir un nouveau mot de passe VPN
  • Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez modifier vos informations personnelles telles que votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone en accédant à l'icône Avatar > Préférences et paramètres. Vous ne pouvez pas modifier votre IBMid, mais vous pouvez en créer un nouveau si nécessaire. Le service d’assistance mondial d’IBMid est disponible pour répondre aux questions d’identification générales qui ne sont pas spécifiques à votre compte IBM Cloud.

Si vous avez un compte Pay-As-You-Go ou Abonnement, vous pouvez consulter votre facture en cliquant sur Gérer > Facturation et utilisation et en sélectionnant Factures. En dehors de la console, vous pouvez également consulter les factures sur le site Factures du service client.

Accédez à Gérer > Accès (IAM) et sélectionnez votre nom sur la page Utilisateurs. Ensuite, selon l'accès que vous recherchez, ouvrez les différents onglets :

  • Pour voir quel accès vous avez via les groupes d'accès auxquels vous êtes affecté, sélectionnez Accéder aux groupes
  • Pour voir les politiques d'accès IAM qui vous sont attribuées, sélectionnez les politiques d'accès
  • Pour voir votre accès Cloud Foundry pour toutes les organisations et tous les espaces, sélectionnez Accès à Cloud Foundry.

La mise à jour de votre carte de crédit est tout comme en ajouter une nouvelle. Accédez à Paiements et, dans la section Ajouter un mode de paiement, saisissez les informations de facturation de votre nouvelle carte, puis cliquez sur Ajouter une carte de crédit. Pour passer à un autre mode de paiement, sélectionnez Payer avec Autre, puis cliquez sur Soumettre la demande de modification. Un dossier d'assistance pour modifier votre mode de paiement sera créé pour vous.

Pour les initiatives éducatives ou les événements spéciaux, vous pouvez recevoir un code de caractéristiques, qui ajoute des capacités supplémentaires aux comptes Lite. Pour utiliser ce code promotionnel, accédez aux Paramètres du compte et cliquez sur Appliquer le code.

Pour les achats d'infrastructures, vous pourriez recevoir un code promotionnel de la part de l'équipe commerciale pour obtenir une réduction sur votre commande. Saisissez ces codes promotionnels spécifiques à l'infrastructure sur le portail client au moment du paiement.

Si vous avez un compte Pay As You Go ou un compte d'abonnement, vous pouvez consulter votre facture en cliquant sur Gérer > Facturation et utilisation et en sélectionnant Factures.

En dehors de la console, vous pouvez également consulter les factures sur le site Factures du service client. Les comptes Lite n'ont pas de factures car vous n'êtes jamais facturé pour l'utilisation du plan Lite.

Votre compte peut être désactivé pour les raisons suivantes :

  • Pour les comptes d'essai, la période d'essai est terminée. Pour réactiver votre compte, connectez-vous et passez à un compte Pay As You Go. La réactivation complète peut prendre quelques jours.
  • Un utilisateur autorisé a annulé le compte
  • Le compte est suspendu. À la discrétion d'IBM, les comptes qui enfreignent les comportements d'utilisation acceptables des services IBM Cloud peuvent être désactivés sans préavis. Certains services peuvent être restaurés si les utilisateurs corrigent leurs comportements d'utilisation après avoir été informés de l'action offensante.


Si vous pensez que votre compte a été désactivé par erreur, contactez notre équipe d'assistance.

Contacter l’assistance

Un plan Lite est un plan de service gratuit basé sur des quotas. Vous pouvez utiliser un plan Service Lite pour créer une application sans encourir de frais. Un plan Lite peut être proposé sur un cycle mensuel renouvelé chaque mois ou sur la base d'une utilisation unique. Vous pouvez avoir une instance par service de plan Lite. Les forfaits Lite sont proposés dans tous les comptes. Pour plus d’informations sur les comptes Lite, consultez Types de comptes.

Cliquez sur Support dans la barre de menu de la console pour accéder au centre d'assistance. À partir de là, commencez par exploiter la liste des FAQ courantes. Si vous ne trouvez pas les réponses dont vous avez besoin, consultez l'article Besoin d'aide supplémentaire ? pour contacter le support IBM Cloud.

