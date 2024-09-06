Migrer vers IBM Cloud

IBM Cloud propose le cloud public le plus ouvert et le plus sécurisé pour les entreprises, une plateforme multicloud hybride de nouvelle génération, des capacités avancées en matière de données et d’intelligence artificielle, ainsi qu’une expertise approfondie des entreprises dans 20 secteurs d’activité.
Trois personnes interagissent avec un diagramme à barres sur un écran tactile connecté à un serveur et à un flux de données via l’IBM Cloud sécurisé
Commencez votre migration dès maintenant

Nous comprenons les besoins de votre entreprise et sommes prêts à vous aider à migrer efficacement vers IBM Cloud. Nous vous aidons à évoluer plus rapidement et à améliorer les délais de mise sur le marché en accélérant votre migration vers un IBM Cloud sécurisé et adapté à l’IA. Vous pouvez migrer n’importe quel type de workload à partir de n’importe quel environnement vers IBM Cloud. En collaboration avec ses partenaires, IBM est équipé pour vous fournir une multitude d’outils en libre-service afin de permettre un parcours de migration transparent.
Ces solutions et outils IBM vous aideront à migrer rapidement, en toute sécurité et en toute transparence vers le cloud pour une expérience fluide : IBM Cloud Classic vers Classic

Migrez vos Bare Metal Servers entre centres de données IBM Cloud Classic.

Migrez vos workloads de IBM Cloud Classic vers IBM Cloud.

Migrez vos workloads VMware, Hyper-V et physiques sur site vers IBM Cloud VPC.

Des scripts d’automatisation à la carte pour migrer les workloads et les données vers IBM Cloud.

Un homme et une femme travaillent sur un écran avec des serveurs en arrière-plan
Lift and shift

Un moyen relativement rapide et abordable de migrer des applications. En tant que client, il vous permet de migrer votre workload et les données associées vers le cloud avec un minimum de changements, avant de vous lancer dans la restructuration ou la modernisation pour utiliser certaines des fonctionnalités cloud natives. Grâce aux outils disponibles sur IBM Cloud, la stratégie « d’externalisation en l’état » permet une validation plus rapide et moins exigeante en termes de main-d’œuvre.
Employé en train de travailler dans la salle des serveurs IBM
Moderniser

La modernisation des applications est le processus qui consiste à prendre les applications existantes et à moderniser l’infrastructure de la plateforme et l’architecture interne et/ou les fonctionnalités, afin qu’elles tirent pleinement parti de l’architecture cloud. Vous pouvez par exemple envisager les conteneurs ou l’informatique sans serveur si ces solutions répondent à vos besoins. Les applications peuvent exiger différents degrés de modernisation.
Le processus de migration peut se résumer à la migration d’une seule instance de virtual server ou être plus complexe, impliquant par exemple la migration d’un centre de données avec tous ses composants sous-jacents. Le cadre suivant vous sert de guide dans la préparation de votre migration : Evaluation

Évaluez votre environnement actuel et votre environnement cible afin de comprendre la complexité de la migration et d’élaborer une stratégie de migration.

 Planifier

Prenez le temps de planifier votre migration afin d’éviter toute perturbation de votre environnement actuel. Déterminez le temps nécessaire pour migrer et si la migration doit être effectuée par étapes.

 Migration

Migrez vos ressources et vos composants avec facilité et confiance, en utilisant plusieurs outils et solutions.

 Valider

Validez et testez votre environnement pour vous assurer qu’il est prêt pour la production. Cela peut également impliquer la mise à jour de votre DNS, des équilibreurs de charge globaux et des itinéraires, ou le retrait d’anciens services.
Découvrez comment migrer

Migrer des workloads de VMware vSphere vers IBM Cloud
Passez à l’étape suivante

Contactez un expert IBM Cloud pour vous aider à répondre à vos besoins spécifiques en matière de migration.