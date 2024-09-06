Migrer vers IBM Cloud

Nous comprenons les besoins de votre entreprise et sommes prêts à vous aider à migrer efficacement vers IBM Cloud. Nous vous aidons à évoluer plus rapidement et à améliorer les délais de mise sur le marché en accélérant votre migration vers un IBM Cloud sécurisé et adapté à l’IA. Vous pouvez migrer n’importe quel type de workload à partir de n’importe quel environnement vers IBM Cloud. En collaboration avec ses partenaires, IBM est équipé pour vous fournir une multitude d’outils en libre-service afin de permettre un parcours de migration transparent.
Migrez vos Bare Metal Servers entre centres de données IBM Cloud Classic.
Migrez vos workloads de IBM Cloud Classic vers IBM Cloud.
Migrez vos workloads VMware, Hyper-V et physiques sur site vers IBM Cloud VPC.
Des scripts d’automatisation à la carte pour migrer les workloads et les données vers IBM Cloud.
Un moyen relativement rapide et abordable de migrer des applications. En tant que client, il vous permet de migrer votre workload et les données associées vers le cloud avec un minimum de changements, avant de vous lancer dans la restructuration ou la modernisation pour utiliser certaines des fonctionnalités cloud natives. Grâce aux outils disponibles sur IBM Cloud, la stratégie « d’externalisation en l’état » permet une validation plus rapide et moins exigeante en termes de main-d’œuvre.
La modernisation des applications est le processus qui consiste à prendre les applications existantes et à moderniser l’infrastructure de la plateforme et l’architecture interne et/ou les fonctionnalités, afin qu’elles tirent pleinement parti de l’architecture cloud. Vous pouvez par exemple envisager les conteneurs ou l’informatique sans serveur si ces solutions répondent à vos besoins. Les applications peuvent exiger différents degrés de modernisation.
Évaluez votre environnement actuel et votre environnement cible afin de comprendre la complexité de la migration et d’élaborer une stratégie de migration.
Prenez le temps de planifier votre migration afin d’éviter toute perturbation de votre environnement actuel. Déterminez le temps nécessaire pour migrer et si la migration doit être effectuée par étapes.
Migrez vos ressources et vos composants avec facilité et confiance, en utilisant plusieurs outils et solutions.
Validez et testez votre environnement pour vous assurer qu’il est prêt pour la production. Cela peut également impliquer la mise à jour de votre DNS, des équilibreurs de charge globaux et des itinéraires, ou le retrait d’anciens services.