Politique de cycle de vie des produits IBM Cloud

Cette politique fournit des directives pour tous les produits du portefeuille IBM Cloud (calcul, stockage, logiciel, bande passante, etc.) dont la fin de commercialisation (EOM) ou la fin de support (EOS) est prévue. Les produits dont le support arrive à échéance (EOS) seront annoncés 90 jours avant l’EOS en utilisant le site de cycle de vie des produits IBM Cloud dans la documentation pour IBM Cloud.
Voir la documentation relative à la fin de vie (EOL) du logiciel Classic →
Voir la documentation relative à la fin de vie (EOL) du logiciel VPC →
La date effective à laquelle le produit est mis à la disposition des utilisateurs (lorsque la version et l’édition sont publiées sur le site Web du cycle de vie)
La date effective à laquelle le produit cesse d’être actif sur la liste de prix standard et ne peut plus être commandé ou acheté
La date à laquelle IBM Cloud annonce la fin du support d’un produit actuellement proposé, normalement 90 jours avant la date d’EOS réelle
La dernière date à laquelle IBM Cloud fournira un support standard, des services d’imagerie ou de rechargement pour une version ou une édition donnée d’un produit
Produit/Version :
Informations sur le cycle de vie :
Offre iSCSI 1 Go (version : s.o.)
Offre NAS 1 Go (version : s.o.)
Surveillance 24x7x365 du NOC (version : toutes)
Systèmes d’exploitation 32 bits (version : toutes)
Surveillance avancée par Nimsoft (version : s.o.)
Auto Scale for Classic Virtual Servers (version : s.o.)
Big data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (version : toutes)
Citrix Netscaler VPX (version : 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (version : CDH 4)
CloudLinux (version : 6.x)
CoreOS (version : Stable)
Module d’extension EVault pour Microsoft Exchange (version : 7.3)
Offre iSCSI existante (version : s.o.)
F-Secure (version : toutes)
F5 Global Load Balancer (version : 2014)
Flex Imaging (version : s.o.)
FortiGate Security Appliance 1 Go/s / pare-feu dédié (version : toutes)
IBM Local Load Balancer (version : toutes)
Service de file d’attente de messages (version : s.o.)
Microsoft SQL Server (version : 2005 : éditions Express, Workgroup, Standard et Enterprise)
Microsoft SQL Server (version : 2008 : éditions Express, Express R2, Workgroup et Workgroup R2)
Microsoft SQL Server (version : édition 2012 Express)
Microsoft SQL Server (version : édition 2014 Express)
Microsoft SQL Server Enterprise (version : éditions 2008 Standard et Web)
MySQL (version : 5.6)
Stockage NAS/FTP (version : s.o.)
Red Hat Satellite Server (version : 6.1)
Hébergeur virtuel Web (version : s.o.)
VMware ESX (version : 4.x)
VMware ESXi (version : 5.1)
VMware ESXi (version : 5.5)
VMware NSX-V (version : 6.0 à 6.4.10)
Virtualisation du serveur VMware (version : 6.5, 6.5u1)
Virtualisation du serveur VMware (version : 6.7 toutes les versions)
Virtualisation du serveur VMware (version : 7.0 toutes les versions)
¹ Politique du portefeuille IBM Cloud – se concentre sur l’informatique, le stockage, la bande passante et d’autres éléments du portefeuille IaaS proposés par SoftLayer, une société IBM.
² Politique du portefeuille IBM Cloud – se concentre sur le stockage fournisseur revendu aux clients d’IBM Cloud.
³ Les solutions logicielles DB seront toujours disponibles.