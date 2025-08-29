Politique de cycle de vie des produits IBM Cloud

Quelle est la politique de cycle de vie des produits IBM Cloud ?

Cette politique fournit des directives pour tous les produits du portefeuille IBM Cloud (calcul, stockage, logiciel, bande passante, etc.) dont la fin de commercialisation (EOM) ou la fin de support (EOS) est prévue. Les produits dont le support arrive à échéance (EOS) seront annoncés 90 jours avant l’EOS en utilisant le site de cycle de vie des produits IBM Cloud dans la documentation pour IBM Cloud.

Voir la documentation relative à la fin de vie (EOL) du logiciel Classic →
Voir la documentation relative à la fin de vie (EOL) du logiciel VPC →
Définition des termes Les termes suivants sont tous liés aux offres de produits IBM Cloud. Disponibilité générale (GA)

La date effective à laquelle le produit est mis à la disposition des utilisateurs (lorsque la version et l’édition sont publiées sur le site Web du cycle de vie)

 Fin de commercialisation (EOM)

La date effective à laquelle le produit cesse d’être actif sur la liste de prix standard et ne peut plus être commandé ou acheté

 Dates d’annonce de fin de support (EOS AD)

La date à laquelle IBM Cloud annonce la fin du support d’un produit actuellement proposé, normalement 90 jours avant la date d’EOS réelle

 Fin de support (EOS)

La dernière date à laquelle IBM Cloud fournira un support standard, des services d’imagerie ou de rechargement pour une version ou une édition donnée d’un produit

Tableau du cycle de vie des produits IBM Cloud

 

Produit/Version :

Informations sur le cycle de vie :

Offre iSCSI 1 Go (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : 10 G iSCSI
  • Politique : portefeuille¹
  • EOS AD : 13 octobre 2014
  • EOM : 30 septembre 2014
  • EOS : 19 janvier 2015

Offre NAS 1 Go (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : NAS 10 Go
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : 13 octobre 2014
  • EOM : 30 septembre 2014
  • EOS : 19 janvier 2015

Surveillance 24x7x365 du NOC (version : toutes)
  • Option de mise à niveau : toutes
  • Politique : service
  • EOS AD : 31 mars 2017
  • EOM : s.o.
  • EOS : 30 juin 2017

Systèmes d’exploitation 32 bits (version : toutes)
  • Option de mise à niveau : systèmes d’exploitation 64 bits
  • Politique : logiciel²
  • EOS AD : 15 août 2016
  • EOM : 1er septembre 2016
  • EOS : 1er janvier 2017

Surveillance avancée par Nimsoft (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille. Envisagez la surveillance avec Sysdig comme alternative.
  • Politique : service
  • EOS AD : 30 mars 2020
  • EOM : 8 mai 2020
  • EOS : 8 juillet 2020

Auto Scale for Classic Virtual Servers (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : la fonctionnalité Auto Scale existe dans le VPC
  • Politique : service
  • EOS AD : 30 septembre 2022
  • EOM : 30 juillet 2022
  • EOS : 29 juin 2022

Big data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (version : toutes)
  • Option de mise à niveau : retrait de Solution Designer du portefeuille
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 31 février 2014
  • EOM : 31 octobre 2014
  • EOS : 31 janvier 2015

Citrix Netscaler VPX (version : 10.x, 11.x)
  • Option de mise à niveau : 12.x
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 31 mars 2021
  • EOS : 30 juin 2021

Cloudera Hadoop (version : CDH 4)
  • Option de mise à niveau : CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 11 mai 2015
  • EOM : 11 mai 2015
  • EOS : 10 août 2015

CloudLinux (version : 6.x)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille.
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 30 août 2020
  • EOM : 30 septembre 2020
  • EOS : 30 novembre 2020

CoreOS (version : Stable)
  • Option de mise à niveau : CentOS 6.x ou 7.x
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 20 février 2016
  • EOM : 30 mars 2018
  • EOS : 31 mai 2018

Module d’extension EVault pour Microsoft Exchange (version : 7.3)
  • Option de mise à niveau : EOL fournisseur
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 5 février 2015
  • EOM : 18 février 2015
  • EOS : 5 mai 2015

Offre iSCSI existante (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille. Veuillez envisager d’utiliser Performance ou Endurance, Block Storage.
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : 1er mai 2015
  • EOM : 16 mars 2015
  • EOS : 31 juillet 2015

F-Secure (version : toutes)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 13 septembre 2014
  • EOM : 13 octobre 2014
  • EOS : 19 janvier 2015

F5 Global Load Balancer (version : 2014)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille. Envisagez d’utiliser IBM Cloud Internet Services comme alternative.
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : 12 juin 2018
  • EOM : 6 juillet 2018
  • EOS : 12 septembre 2018

Flex Imaging (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : 31 mai 2017
  • EOM : s.o.
  • EOS : 7 août 2017

FortiGate Security Appliance 1 Go/s / pare-feu dédié (version : toutes)
  • Option de mise à niveau : Juniper vSRX, Virtual Router Appliance ou FortiGate Security Appliance 10 Go/s
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 18 août 2020
  • EOS : 21 juillet 2021

IBM Local Load Balancer (version : toutes)
  • Option de mise à niveau : IBM Cloud Load Balancer
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 31 janvier 2020
  • EOM : 1er juin 2019
  • EOS : 31 mai 2020

Service de file d’attente de messages (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : 31 janvier 2017
  • EOM : 28 octobre 2016
  • EOS : 20 juin 2017

Microsoft SQL Server (version : 2005 : éditions Express, Workgroup, Standard et Enterprise)
  • Option de mise à niveau : édition 2014 Standard ou Enterprise
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 19 août 2015
  • EOM : 30 octobre 2015
  • EOS : s.o.

Microsoft SQL Server (version : 2008 : éditions Express, Express R2, Workgroup et Workgroup R2)
  • Option de mise à niveau : édition 2014 Standard ou Enterprise
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 19 août 2015
  • EOM : 30 octobre 2015
  • EOS : s.o.

Microsoft SQL Server (version : édition 2012 Express)
  • Option de mise à niveau : édition 2014 Standard ou Enterprise
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 19 août 2015
  • EOM : 30 octobre 2015
  • EOS : s.o.

Microsoft SQL Server (version : édition 2014 Express)
  • Option de mise à niveau : édition 2014 Standard ou Enterprise
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 19 août 2015
  • EOM : 30 octobre 2015
  • EOS : s.o.

Microsoft SQL Server Enterprise (version : éditions 2008 Standard et Web)
  • Option de mise à niveau : édition 2016 Standard ou Enterprise
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 27 octobre 2016
  • EOM : 23 novembre 2016
  • EOS : 31 mars 2017

MySQL (version : 5.6)
  • Option de mise à jour : MySQL 5.7
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 25 mars 2021
  • EOM : 24 avril 2021
  • EOS : 23 juin 2021

Stockage NAS/FTP (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille. Veuillez envisager l’utilisation de stockage en blocs ou de fichiers comme alternative.
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : portefeuille
  • EOM : s.o.
  • EOS : à déterminer

Red Hat Satellite Server (version : 6.1)
  • Option de mise à niveau : 6.4.3 ou 6.5
  • Politique : service
  • EOS AD : 22 avril 2019
  • EOM : 5 juillet 2019
  • EOS : 31 mai 2024

Hébergeur virtuel Web (version : s.o.)
  • Option de mise à niveau : retrait du portefeuille
  • Politique : portefeuille
  • EOS AD : 27 janvier 2015
  • EOM : 30 juin 2015
  • EOS : 1er avril 2015

VMware ESX (version : 4.x)
  • Option de mise à niveau : 6.x
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 30 septembre 2014
  • EOS : s.o.

VMware ESXi (version : 5.1)
  • Option de mise à niveau : 6.x
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 2 février 2016
  • EOM : 31 mars 2016
  • EOS : 24 août 2016

VMware ESXi (version : 5.5)
  • Option de mise à niveau : 6.0 ou 6.5
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : 26 juillet 2017
  • EOM : 1er septembre 2017
  • EOS : 18 septembre 2018

VMware NSX-V (version : 6.0 à 6.4.10)
  • Option de mise à niveau : VMware NSX-T
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 21 juin 2022
  • EOS : 15 octobre 2022

Virtualisation du serveur VMware (version : 6.5, 6.5u1)
  • Option de mise à niveau : 6.5u2, 6.5u3, 6.7.x
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 10 octobre 2021
  • EOS : 15 octobre 2022

Virtualisation du serveur VMware (version : 6.7 toutes les versions)
  • Option de mise à niveau : 7.0
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 21 juin 2022
  • EOS : 15 octobre 2022

Virtualisation du serveur VMware (version : 7.0 toutes les versions)
  • Option de mise à niveau : 7.0
  • Politique : logiciel
  • EOS AD : s.o.
  • EOM : 2 janvier 2025
  • EOS : 2 avril 2025
IBM Cloud Docs contient des informations détaillées sur tous les produits et services IBM cloud. Commencez par découvrir tout ce qu’IBM Cloud peut vous offrir.

Notes de bas de page

¹ Politique du portefeuille IBM Cloud – se concentre sur l’informatique, le stockage, la bande passante et d’autres éléments du portefeuille IaaS proposés par SoftLayer, une société IBM.

² Politique du portefeuille IBM Cloud – se concentre sur le stockage fournisseur revendu aux clients d’IBM Cloud.

³ Les solutions logicielles DB seront toujours disponibles.