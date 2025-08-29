Politique de cycle de vie des produits IBM Cloud

Cette politique fournit des directives pour tous les produits du portefeuille IBM Cloud (calcul, stockage, logiciel, bande passante, etc.) dont la fin de commercialisation (EOM) ou la fin de support (EOS) est prévue. Les produits dont le support arrive à échéance (EOS) seront annoncés 90 jours avant l’EOS en utilisant le site de cycle de vie des produits IBM Cloud dans la documentation pour IBM Cloud.

Voir la documentation relative à la fin de vie (EOL) du logiciel Classic →

Voir la documentation relative à la fin de vie (EOL) du logiciel VPC →