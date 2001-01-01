La Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, est une loi sur la protection exhaustive des données. La LPRPDE est similaire au RGPD, car elle fonctionne sur la base de principes englobant la responsabilité, la limitation de la collecte et de l’utilisation, la précision, la sécurité et la transparence. Contrairement au RGPD, la LPRPDE s’applique aux « organisations » commerciales sans distinction entre le responsable de traitement et les sous-traitants. En outre, la LPRPDE inclut les droits individuels d’accès et de correction.
La LPRPDE s’applique :
La loi fait actuellement l’objet d’une révision à des fins de modernisation. Pour plus d’informations sur la LPRPDE, veuillez cliquer ici.
IBM a mis en place un processus d’examen de tous ses produits, ses offres et ses services au regard des exigences de la LPRPDE. IBM estime que ses mesures techniques et organisationnelles standard, associées au DPA d’IBM, constituent des mesures de sécurité suffisantes pour répondre aux exigences de la LPRPDE canadienne.
La rubrique DPA d’IBM est disponible sur le site des Conditions d’utilisation d’IBM.
Pour plus d’informations sur les politiques de confidentialité des données d’IBM, accédez à l’IBM Trust Center. Pour toute autre question sur la politique d’IBM en matière de respect de la vie privée concernant nos offres externes, contactez le service d’assistance du bureau en charge de la protection de la vie privée d’IBM.
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.