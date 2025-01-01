Le département des services numériques de la police britannique (PDS) établit les normes et les contrôles centralisés pour les forces de l’ordre de tout le pays, qui évaluent le risque de migration des systèmes d’information de la police vers le cloud.

La politique d’assurance de l’information exige que tous les services de police nationaux du Royaume-Uni qui stockent et traitent des informations confidentielles ou d’autres informations sensibles relatives à l’application de la loi prennent une mesure supplémentaire dans leur évaluation des risques, à savoir une inspection physique du centre de données où leurs données seront conservées. Une évaluation réussie d’un centre de données détermine que l’installation remplit les exigences de la norme PASF (Police Assured Secure Facilities). Le PASF repose sur un ensemble standard de contrôles couvrant la sécurité physique et environnementale et des processus tels que la haute disponibilité, la formation du personnel et les procédures d’intégration et de départ.

La police et les forces de l’ordre du Royaume-Uni peuvent contacter le PDS pour obtenir le rapport PASF d’IBM Cloud.