Conformité IBM Cloud® GXP

IBM Cloud adhère aux normes GxP et a mis en œuvre des cadres de contrôle essentiels pour les clients qui déploient des charges de travail GxP réglementées. Il s'agit notamment des normes ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018, ainsi que des fonctionnalités telles que les systèmes de gestion de la qualité. Les descriptions de service IBM (SD) indiquent si une offre donnée bénéficie de ces certifications ISO. Outre les services cloud IBM qui respectent la norme ISO 9001, IBM dispose d'une certification d'entreprise IBM pour la norme ISO 9001, comme indiqué sur la page ISO 9001.

IBM Cloud est en mesure de fournir un environnement global sécurisé et contrôlé en assurant un contrôle documenté des utilisateurs, des processus, des centres de données, des fournisseurs, de la gestion des services, de la gestion des changements et de la réponse aux incidents.

