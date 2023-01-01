Conformité IBM Cloud® GXP

GxP est un acronyme général désignant un ensemble de réglementations et de directives en matière de « bonnes pratiques » acceptées au niveau mondial, notamment les bonnes pratiques de fabrication (GMP), les bonnes pratiques cliniques (GCP), les bonnes pratiques de laboratoire (GLP), les bonnes pratiques de pharmacovigilance (GVP) et les bonnes pratiques d'ingénierie (GEP).
L'objectif des directives GxP est de garantir la qualité et la sécurité des produits dans des secteurs réglementés tels que ceux qui produisent des aliments, des médicaments, des dispositifs médicaux et des cosmétiques. Chaque secteur a ses propres directives. Cependant, les exigences GxP proviennent de normes reconnues qui présentent généralement des similitudes d'un pays à l'autre.
IBM Cloud adhère aux normes GxP et a mis en œuvre des cadres de contrôle essentiels pour les clients qui déploient des charges de travail GxP réglementées. Il s'agit notamment des normes ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018, ainsi que des fonctionnalités telles que les systèmes de gestion de la qualité. Les descriptions de service IBM (SD) indiquent si une offre donnée bénéficie de ces certifications ISO. Outre les services cloud IBM qui respectent la norme ISO 9001, IBM dispose d'une certification d'entreprise IBM pour la norme ISO 9001, comme indiqué sur la page ISO 9001.
IBM Cloud est en mesure de fournir un environnement global sécurisé et contrôlé en assurant un contrôle documenté des utilisateurs, des processus, des centres de données, des fournisseurs, de la gestion des services, de la gestion des changements et de la réponse aux incidents.
