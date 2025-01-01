Le gouvernement du Royaume-Uni a créé le cadre des exigences G-Cloud pour permettre aux organisations gouvernementales de passer des contrats d’achat avec des fournisseurs de cloud plus rapidement et à moindre coût.

G-Cloud rassemble une série d'accords-cadres avec des fournisseurs de services cloud et une place de marché numérique. Il permet aux organisations du secteur public britannique de comparer et d'acheter des services cloud auprès de fournisseurs vérifiés sans avoir à effectuer leur propre processus d'examen indépendant.