L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été constituée pour établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces dans l’ensemble de l’Union européenne et pour assurer une application uniforme du droit de l’UE dans l’ensemble de ses États membres. En 2019, l'ABE a publié des lignes directrices sur l'externalisation qui définissent les conditions recommandées entre une institution financière et son sous-traitant, y compris les exigences en matière de sécurité, d'accès et de résiliation de contrat.
Rapports et autres documents
Découvrez comment IBM aide les institutions financières à respecter les orientations de conformité de l'Autorité bancaire européenne
IBM aide les clients des institutions financières du monde entier à appliquer la technologie à leurs processus métier et à leurs flux de travail fondamentaux, en dotant ces entreprises d'automatisation, d'intelligence et d'apprentissage continu, afin de tout transformer, des chaînes d'approvisionnement aux ressources humaines, en passant par les finances et les opérations. Il est clair que la transformation continue est la nouvelle norme pour les institutions financières. En tant que partenaire technologique stratégique, IBM s'engage à aider les institutions financières à mener à bien cette transformation conformément aux réglementations en vigueur.
