Conformité IBM Cloud® : Autorité bancaire européenne - ABE (UE)

Illustration montrant une personne interagissant avec une interface informatique, derrière laquelle se trouvent divers documents et un gratte-ciel miniature
Qu'est-ce que l'Autorité bancaire européenne ?

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été constituée pour établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces dans l’ensemble de l’Union européenne et pour assurer une application uniforme du droit de l’UE dans l’ensemble de ses États membres. En 2019, l'ABE a publié des lignes directrices sur l'externalisation qui définissent les conditions recommandées entre une institution financière et son sous-traitant, y compris les exigences en matière de sécurité, d'accès et de résiliation de contrat.


Rapports et autres documents  

Découvrez comment IBM aide les institutions financières à respecter les orientations de conformité de l'Autorité bancaire européenne
Position d'IBM

IBM aide les clients des institutions financières du monde entier à appliquer la technologie à leurs processus métier et à leurs flux de travail fondamentaux, en dotant ces entreprises d'automatisation, d'intelligence et d'apprentissage continu, afin de tout transformer, des chaînes d'approvisionnement aux ressources humaines, en passant par les finances et les opérations. Il est clair que la transformation continue est la nouvelle norme pour les institutions financières. En tant que partenaire technologique stratégique, IBM s'engage à aider les institutions financières à mener à bien cette transformation conformément aux réglementations en vigueur.
Ressources Guide réglementaire européen IBM Cloud for Financial Services
Le guide réglementaire européen d'IBM Cloud for Financial Services met en correspondance certaines dispositions de l'ABE, de l'EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) avec les références d'IBM, indiquant comment IBM aide ses clients à respecter les directives en vigueur. (2.7 Mo)
