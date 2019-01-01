IBM aide les clients des institutions financières du monde entier à appliquer la technologie à leurs processus métier et à leurs flux de travail fondamentaux, en dotant ces entreprises d'automatisation, d'intelligence et d'apprentissage continu, afin de tout transformer, des chaînes d'approvisionnement aux ressources humaines, en passant par les finances et les opérations. Il est clair que la transformation continue est la nouvelle norme pour les institutions financières. En tant que partenaire technologique stratégique, IBM s'engage à aider les institutions financières à mener à bien cette transformation conformément aux réglementations en vigueur.