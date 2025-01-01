La BaFin est l'autorité fédérale allemande de supervision financière qui réglemente les institutions financières en Allemagne. Elle est responsable du maintien de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers allemands, et les institutions exerçant des activités dans le secteur financier allemand sont tenues de se conformer à ses réglementations.

La BaFin a publié des conseils d'externalisation du cloud pour aider les entreprises de services financiers à évaluer les services des fournisseurs de cloud, notamment en matière de sécurité des données, de confidentialité, de droits des utilisateurs et de conformité aux lois allemandes.