Trouvez l’estimation de coût la plus basse pour la configuration qui vous convient le mieux. Utilisez ce calculateur de prix cloud pour configurer les produits IBM Cloud et générer des estimations de coûts fiables.
Cliquez sur « Explorer le catalogue », puis utilisez la recherche ou la barre de navigation pour trouver votre produit.
Sélectionnez votre plan de tarification et les détails de la configuration. Cliquez ensuite sur « Ajouter à l’estimation ».
Saisissez vos données d’utilisation et cliquez sur « Calculer le coût ». S’il existe un moyen de sauvegarder, une invite s’affiche.
Cliquez sur « Vérifier l’estimation ». Dans le volet des détails, vous pouvez télécharger le devis ou créer une instance.
L’estimateur de coûts IBM Cloud fournit une tarification fiable.