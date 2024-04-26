Estimateur de coûts IBM Cloud

Estimer la tarification IBM Cloud

Trouvez l’estimation de coût la plus basse pour la configuration qui vous convient le mieux. Utilisez ce calculateur de prix cloud pour configurer les produits IBM Cloud et générer des estimations de coûts fiables.

  • Comparez les configurations.
  • Voyez comment votre tarification est déterminée.
  • Obtenez des conseils pour économiser de l’argent.
  • Téléchargez les devis.
Capture d’écran montrant une page de catalogue dans l’outil d’estimation des coûts IBM Cloud.
1. Sélectionner un service

Cliquez sur « Explorer le catalogue », puis utilisez la recherche ou la barre de navigation pour trouver votre produit.
Capture d’écran montrant le bouton Ajouter à l’estimation dans l’outil d’estimation des coûts IBM Cloud.
2. Ajouter à l’estimation

Sélectionnez votre plan de tarification et les détails de la configuration. Cliquez ensuite sur « Ajouter à l’estimation ».
Capture d’écran montrant la configuration d’un produit dans l’outil d’estimation des coûts IBM Cloud.
3. Calculer et sauvegarder

Saisissez vos données d’utilisation et cliquez sur « Calculer le coût ». S’il existe un moyen de sauvegarder, une invite s’affiche.
Capture d’écran montrant le volet des détails de l’estimation dans l’outil d’estimation des coûts IBM Cloud.
4. Vérifier l’estimation

Cliquez sur « Vérifier l’estimation ». Dans le volet des détails, vous pouvez télécharger le devis ou créer une instance.
Ressources Documentation
Découvrez comment estimer les coûts d’IBM Cloud.
Améliorations 2020
En savoir plus sur les améliorations apportées à l’estimateur de coûts cloud.

Lancez-vous

L’estimateur de coûts IBM Cloud fournit une tarification fiable.

