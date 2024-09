IBM Cloud Pak for Integration utilise les fonctionnalités d’intégration d’applications d’IBM App Connect pour aider votre entreprise à devenir plus unifiée, à recueillir des données importantes, à agir en temps réel et à se centrer davantage sur les informations afin d’améliorer rapidement l’expérience utilisateur. L’automatisation basée sur l’IA offre une approche innovante de l’intégration, augmentant la vitesse et réduisant le coût des projets d’intégration.



Accédez à vos informations critiques, sécurisez-les et préservez leur intégrité rapidement tout en connectant les applications et les données existantes par des moyens innovants afin de libérer leur plein potentiel, quel que soit l’endroit où elles résident. Conçue pour répondre aux besoins spécifiques de ses utilisateurs, la plateforme d’intégration rassemble différents types d’intégrations au même endroit.