Regroupement d’événements

Identifier l’origine des problèmes et visualiser les incidents similaires pour mettre en œuvre les correctifs plus rapidement Lorsqu’un événement se produit, regroupez de façon automatique les événements afin d’en identifier d’autres partageant la même origine. Lorsqu’un incident survient, visualisez automatiquement les incidents les plus similaires à la description de l’événement pour vous permettre de concentrer vos efforts et votre capacité à trouver plus rapidement la bonne résolution.