Répliquez des objets, leurs métadonnées et leurs balises à l’aide d’une copie automatique et asynchrone ou configurez des règles pour effectuer une réplication bidirectionnelle entre les compartiments source et de destination. La réplication automatisée des données peut vous aider à répondre aux besoins de conformité et de reprise après incident tout en réduisant la latence d’accès aux données.