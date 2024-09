CICS OTTO peut créer une trace et l’enregistrer dans une zone de stockage disposant de plus de 16 Mo. Les traces peuvent être produites avant et après chaque optimisation et peuvent servir à déterminer les erreurs. Seules les données CICS OTTO normales sont enregistrées et les données de trace présentes dans la zone de stockage sont effacées à l’arrêt de CICS OTTO.