IBM Blueworks Live est fortement axé sur la documentation et la gouvernance des processus. Grâce à ses fonctionnalités comme le contrôle automatisé des versions, les pistes d’audit et l’attribution de la propriété des processus, il permet de documenter les processus et de les aligner sur les normes de l’entreprise de façon précise. Visio est avant tout un outil de création de diagrammes et ne dispose pas de cette fonctionnalité de gouvernance intégrée. *