Lors de notre processus de sélection, IBM Sterling s’est avéré la solution la plus fiable. De plus, comme nous étions en pleine migration vers le cloud, leur solution SaaS nous a paru particulièrement intéressante. Source : étude IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange ; septembre 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lire l’étude IDC complète L’un des grands avantages d’IBM Sterling B2B Integration SaaS est la maintenance, que nous n’avons pas à effectuer. Nous sommes une entreprise de fabrication, nous n’avons donc pas l’expertise nécessaire pour gérer une solution sur site. Source : étude IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange ; septembre 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lire l’étude IDC complète Outre les gains de temps dans l’intégration des partenaires et une génération de chiffre d’affaires plus rapide avec IBM Sterling B2B Integration, nous constatons également une amélioration de la qualité grâce à l’automatisation. Autrement dit, les erreurs humaines ont moins de chance de se produire. Source : étude IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange ; septembre 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lire l’étude IDC complète