Akamai Advanced API security for IBM

Les API jouent un rôle essentiel dans la transformation en facilitant l'intégration des applications logicielles et des systèmes, ce qui permet un échange transparent des données. Cela a conduit à une explosion de l'utilisation des API, une enquête récente montrant que l'organisation moyenne utilise 15 564 API, avec un taux de croissance de 201% au cours des 12 derniers mois.

Toutefois, la prévalence croissante des API s'accompagne d'une augmentation des risques de problèmes liés à la sécurité, en particulier lorsque les API ne sont pas correctement gérées ou sécurisées. Il s'agit notamment d'attaques menées par des acteurs malveillants pour exploiter les vulnérabilités des API, un des principaux vecteurs d'attaque pour les applications web. Alors que API Gateway et le pare-feu des applications web offrent un certain niveau de sécurité, de nombreux secteurs et entreprises commencent à avoir besoin de capacités de sécurité supplémentaires adaptées à leurs API pour déjouer les acteurs de la menace de demain.

IBM API Management Application Gateway Akamai Security, leader dans le domaine de la sécurité de l'api, s'associe à Akamai Security, leader dans le domaine de la sécurité de l'api, pour offrir des capacités avancées en matière de sécurité de l'api. Cette solution commune vous aidera à atteindre de nouveaux niveaux de confiance en matière de sécurité.