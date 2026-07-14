Akamai Advanced API security for IBM

Accroître la sécurité des API dans votre entreprise grâce aux capacités avancées alimentées par l'IA
Les API jouent un rôle essentiel dans la transformation en facilitant l'intégration des applications logicielles et des systèmes, ce qui permet un échange transparent des données. Cela a conduit à une explosion de l'utilisation des API, une enquête récente montrant que l'organisation moyenne utilise 15 564 API, avec un taux de croissance de 201% au cours des 12 derniers mois.
Toutefois, la prévalence croissante des API s'accompagne d'une augmentation des risques de problèmes liés à la sécurité, en particulier lorsque les API ne sont pas correctement gérées ou sécurisées. Il s'agit notamment d'attaques menées par des acteurs malveillants pour exploiter les vulnérabilités des API, un des principaux vecteurs d'attaque pour les applications web. Alors que API Gateway et le pare-feu des applications web offrent un certain niveau de sécurité, de nombreux secteurs et entreprises commencent à avoir besoin de capacités de sécurité supplémentaires adaptées à leurs API pour déjouer les acteurs de la menace de demain.
IBM API Management Application Gateway Akamai Security, leader dans le domaine de la sécurité de l'api, s'associe à Akamai Security, leader dans le domaine de la sécurité de l'api, pour offrir des capacités avancées en matière de sécurité de l'api. Cette solution commune vous aidera à atteindre de nouveaux niveaux de confiance en matière de sécurité.
Identifier intelligemment les vulnérabilités potentielles et les classer par ordre de priorité. Remédier manuellement, de manière semi-automatique ou entièrement automatique.
Détecter plus tôt les vulnérabilités et les problèmes, et établir des priorités en fonction de l’impact afin de réduire les coûts de résolution.
Contrôler en permanence le respect des exigences réglementaires, des normes sectorielles et des politiques internes.
Effectuez une analyse du trafic en temps réel avec une détection IA et machine learning automatisée, et utilisez une résolution automatisée pour stopper les attaques en temps réel.
Trouver et corriger les vulnérabilités des API, telles que le Top 10 de l’OWASP, au cours du cycle de développement grâce à des tests automatisés et complets des API
Utiliser la classification des données et l’analyse contextuelle pour créer un inventaire précis et complet des API afin de s’assurer qu’elles sont toutes gérées et sécurisées.
Identifier les mauvaises configurations et les vulnérabilités et s’aligner sur les bonnes pratiques de sécurité de l’api en utilisant les étapes de résolution suggérées.
Surveillez la falsification et la fuite de données, les violations de politiques, les comportements suspects et les attaques d’API. Prévenir les attaques et les abus en temps réel grâce à une résolution partielle ou entièrement automatisée.
déployer sur site ou sur n’importe quel site cloud pour un maximum de flexibilité et de choix.
Ajoutez des tests de sécurité des API à chaque phase de développement en trouvant et en corrigeant les vulnérabilités avant que les API ne soient mises en production.